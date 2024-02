Chi sarà il primo finalista del Grande Fratello? Partecipa al sondaggio La puntata del Grande Fratello del 26 febbraio deciderà il primo finalista di questa edizione. Chi tra Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares, Massimiliano Varrese e Rosy Chin verrà scelto dal pubblico? Partecipa al sondaggio di Fanpage. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La 39esima diretta del Grande Fratello 2023 va in onda oggi, lunedì 26 febbraio, alle 21,20 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Alfonso Signorini, affiancato da Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, conduce una puntata che rappresenterà il primo atto della fase finale del programma, che si chiuderà a inizio aprile, anche se non è ancora nota la data dell'ultima puntata. Dopo l’eliminazione di Stefano Miele di mercoledì 21 febbraio, al Televoto settimanale sono finiti in nomination 4 concorrenti: Beatrice, Massimiliano, Grecia e Rosy. Si tratta però di una nomination speciale. Tra loro, il più votato in termini di gradimento, sarà il primo finalista di questa edizione.

Il sondaggio del primo finalista

Quattro veterani di questa edizione del reality, dunque, si contenderanno il posto da primo finalista, certificando in un certo senso l'indispensabilità di alcuni personaggi per le sorti di questa edizione del Grande Fratello. Beatrice, Grecia, Massimiliano e Rosy sono infatti nella casa sin dalla prima puntata di questa lunghissima edizione, che presumibilmente sfiorerà le 50 puntate complessive. Ecco il sondaggio di Fanpage in cui vi chiediamo quale dei quattro concorrenti vorreste direttamente in finale. La chiusura del sondaggio è prevista per le ore 19 del 26 febbraio.

Quando va in onda il Grande Fratello

Chissà che tra questi nomi non rientri quello del concorrente che riuscirà ad agguantare la vittoria finale di questa edizione del Grande Fratello proposto in una versione rinnovata, a metà strada tra Vip e Nip, sintesi delle prime edizioni storiche e della versione con soli volti noti delle scorse sragioni. Quello di lunedì 26 febbraio sarà il primo dei due appuntamenti settimanali del Grande Fratello, che nelle ultime settimane è stato sottoposto a un nuovo, ennesimo cambio di programmazione da parte di Canale 5. Confermata la puntata di lunedì sera, il secondo giorno settimanale è passato dal giovedì al mercoledì. Salvo ulteriori cambiamenti dell'ultima ora, questo schema dovrebbe essere confermato dalla rete ammiraglia Mediaset fino alla chiusura di questa edizione.