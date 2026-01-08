Barbara D’Urso non avrà lo show su Rai 1, anche Sanremo non confermato: “C’è un patto di non belligeranza con Mediaset”

Barbara D’Urso non avrà nessun programma su Rai1. Surprise Surprise, questo era il titolo, non si farà e oltre a questioni di tagli e budget in azienda, ci sarebbe sullo sfondo anche il patto di non belligeranza con Mediaset.

Da mesi si vociferava che Barbara D'Urso potesse tornare al timone di un programma in prima serata, stavolta sulle reti Rai, era stato individuato anche il nome, Suprise Surprise, ma ogni ipotesi si è conclusa con un nulla di fatto. Varie, le motivazioni alla base di questa scelta da parte di Viale Mazzini tra cui spunterebbe anche un tacito rinnovo del patto di non belligeranza che, da sempre, vige tra Mediaset e Rai.

Perché è saltato Surprise Surprise e Sanremo 2026

Sarebbe dovuto essere uno show che ricordasse i fasti di Carramba che Sorpresa, l'iconico programma condotto da Raffaella Carrà, ma anche quest'anno il programma per Barbara D'Urso non si farà. La conduttrice, d'altra parte, aveva risposto sulla questione anche a Domenica In, dove aveva spiegato di aver avuto dei colloqui con la Rai, ma di non aver saputo nulla in merito alla possibilità di realizzare lo show. Stando a quanto riporta Dagospia, poi, in questi mesi la conduzione del programma sarebbe stata proposta anche ad altri volti, pur di non buttare alle ortiche un'idea che, magari, avrebbe anche potuto avere un suo seguito nel prime time.

A questo, poi, si aggiunge anche il nodo Sanremo. Il nome della conduttrice pare aleggiasse anche per il quinto Festival di Carlo Conti, sebbene la notizia non trovasse un effettivo riscontro, ma a quanto pare anche quest'occasione sarebbe sfumata. Dopo il successo di Ballando con le stelle, l'ipotesi che alcune protagoniste possano calcare il palco dell'Ariston si fa sempre più spazio, quindi il collegamento tra lo show danzante di Rai1 e la kermesse canora non sarebbe da escludere, tanto che tra i nomi papabili c'è quello di Andrea Delogu.

Il patto di non belligeranza e il primo no a D'Urso in Rai

I motivi che avrebbero portato all'archiviazione del programma, però, sarebbero (in via ufficiosa) problemi di budget dovuti ai tagli fatti in azienda. Sembrerebbe, però, che sullo sfondo ci sia il patto di non belligeranza che, da sempre, vige tra Mediaset e Rai. Il nome della conduttrice aleggiava sui palinsesti Rai lo scorso giugno, quando erano stati confermati da parte dell'azienda dei contatti preliminari con D'Urso, ma anche in quell'occasione, nonostante si parlasse di un desiderio da parte della Rai di accogliere l'ex volto di Canale 5, pare che dal Biscione abbiano iniziato a storcere il naso. Il quotidiano Domani aveva avanzato il nome di Marina Berlusconi, che avrebbe messo un veto a una possibile carriera della conduttrice fuori dalle reti Mediaset. Veto che, d'altra parte, aveva confermato lei stessa nella telefonata con Fabrizio Corona che l'ex re dei paparazzi ha reso nota nel suo format Falsissimo.