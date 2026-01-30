Barbara d’Urso paragonata a Blasi per la conduzione del GF, lei interviene: “Ma cosa c’entra Ilary?”

Il ritorno di Ilary Blasi al timone del Grande Fratello ha riacceso in modo inaspettato il dibattito attorno alla figura di Barbara d’Urso. Nonostante siano passati anni dalla sua ultima conduzione del reality e mesi dal brusco addio a Mediaset, lo zoccolo duro dei fan della conduttrice campana continua a monitorare con attenzione ogni movimento nei palinsesti di Cologno Monzese.

Nelle ultime ore, su X (ex Twitter), è tornato virale un filmato d’archivio che risale ai tempi d'oro di Pomeriggio 5. Nel video, una Barbara d’Urso visibilmente soddisfatta ringraziava il suo pubblico per i risultati d’ascolto, citando picchi del 21% di share, numeri che oggi rappresentano un parametro di confronto costante per chi critica l'attuale corso editoriale della rete. A corredo della clip, un'utente ha lanciato una provocazione diretta a Ilary Blasi, storpiandone il nome: "Ilaria, tu questo lo sai fare?".

La reazione di Barbara d’Urso non si è fatta attendere ed è arrivata direttamente tra i commenti del post. In un primo momento, la conduttrice ha manifestato incertezza sull'identità della persona citata ("Chi è Ilaria?"), ma una volta compreso che il riferimento fosse alla collega romana, ha scelto di intervenire per spegnere sul nascere ogni tentativo di contrapposizione: "Amici, no, ma cosa c’entra Ilary? Oltretutto a me sta simpaticissima".

La ricostruzione del suo addio a Mediaset è stata oggetto di numerose analisi. Recentemente, anche Fabrizio Corona su Falsissimo aveva fornito una sua versione dei fatti, parlando di un clima teso tra la conduttrice e Maria De Filippi negli ultimi tempi a Cologno Monzese. Secondo l'ex fotografo, il mancato rinnovo e la successiva esclusione sarebbero stati l'esito di una mutata linea editoriale voluta dai vertici, unita a presunti veti di Marina Berlusconi che avrebbero reso impossibile la sua permanenza o un suo rapido approdo in altre reti di primo piano come la Rai.

Nonostante l'amarezza per un legame interrotto dopo decenni, Barbara d’Urso continua dunque a mantenere un profilo di solidarietà verso le colleghe, preferendo non alimentare narrazioni di rivalità interna. Resta però il dato di fatto di un pubblico che, attraverso la condivisione di quei record, continua a rivendicare un'eredità televisiva che Mediaset sembra aver definitivamente archiviato.