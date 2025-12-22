Ballando con le stelle “invade” Sanremo 2026, spuntano i nomi di tre nuove co-conduttrici per Carlo Conti

Andrea Delogu, Francesca Fialdini e Barbara D’Urso sono finite nel toto cast del prossimo Festival di Sanremo. Carlo Conti avrebbe già idee ben precise per la kermesse: l’indiscrezione circolata nelle ultime ore.

Si lavora alla prossima edizione del Festival di Sanremo in programma dal 24 al 28 febbraio 2026. Dopo l'annuncio dei 30 cantanti Big in gara, c'è grande attesa per la scelta dei volti dello spettacolo che affiancheranno Carlo Conti sul palco dell'Ariston.

Sono tanti i nomi circolati e solo nelle ultime ore, all'indomani della finale di Ballando con le stelle, sembrano esserci tre profili che potrebbero convincere il conduttore e direttore artistico. Si tratta delle tre donne finite sul podio del talent show di Milly Carlucci: Andrea Delogu, vincitrice, Francesca Fialdini, seconda classificata, e Barbara D'Urso, arrivata terza in classifica. È l'Adnkronos a fare questi nomi e a spiegare che dietro al silenzio di Carlo Conti in merito alla scelta della co-conduzione del suo prossimo Festival, ci sarebbero già delle idee ben precise che intenderebbe, per ora, mantenere segrete. Le conduttrici televisive sarebbero quindi entrate ‘a passi di danza' nel toto-cast del prossimo Festival, partito mesi fa.

Si era parlato di Samira Lui come co-conduttrice di una delle serate, ma la possibilità di vedere il volto de La Ruota della Fortuna sul palco della kermesse Rai sfumò poco dopo il lancio dell'indiscrezione. Tra i nomi anche Laura Pausini, che potrebbe essere coinvolta nella serata di apertura o di chiusura del Festival, nonostante la smentita alle voci circolate sul suo conto. E poi ancora Annalisa, Clara, Gaia, tutti nomi di cantanti molto ascoltate in radio oggi. Nessun profilo è stato confermato, il rumor appare quindi come una suggestione: l'agenzia di stampa spiega che il direttore artistico si prenderà il giusto tempo durante la pausa delle festività natalizie per riflettere e decidere chi lo accompagnerà sul palco dell'Ariston durante il suo nuovo Festival.

Unici tre nomi confermati, oltre ai Big in gara, quelli delle conduttrici del Prima Festival che saranno Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi.