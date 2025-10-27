Barbara d’Urso a Fabrizio Corona: “Quella roba del veto voluto da Mediaset su di me è vera”

Fabrizio Corona pubblica un’anticipazione bomba della puntata di Falsissimo, in onda stasera sul suo canale YouTube. In un audio compare la voce di Barbara d’Urso, che per la prima volta ammette che la storia del veto che Mediaset, attraverso Fratelli d’Italia e Forza Italia, avrebbe posto sul suo nome alla Rai sarebbe vera.

Un’anticipazione bomba introduce la puntata di Falsissimo, in onda stasera sul canale YouTube del format. Si fa riferimento alla partecipazione di Barbara d’Urso a Ballando con le stelle e al rapporto ormai interrotto tra la conduttrice e Mediaset. Il breve estratto mostra una telefonata tra Fabrizio Corona e la d’Urso, durante la quale quest’ultima, per la prima volta in circa tre anni, ammette: “Quella cosa lì, quella del veto, è vera”. Aggiunge anche che per il momento ha scelto di non parlarne. A farlo al posto suo è stato l'ex re dei paparazzi.

Qual è il veto a cui fa riferimento Barbara d’Urso

Il veto citato da Barbara d’Urso nella telefonata con Corona era emerso come indiscrezione alcune settimane prima della conferma della sua partecipazione a Ballando. All’epoca si ipotizzava che fosse stato imposto da Fratelli d’Italia e Forza Italia (il partito fondato da Berlusconi, i cui eredi sono oggi al timone di Mediaset) alla Rai, affinché la conduttrice non trovasse spazio nelle trasmissioni del servizio pubblico. Oggi Barbara conferma che quell’indiscrezione — che all’epoca, in un’intervista al Corriere, aveva bollato come “terribile”, precisando di non crederci — corrisponderebbe al vero.

Barbara d’Urso e il silenzio sull’uscita da Mediaset

Barbara d’Urso non ha ancora rotto del tutto il silenzio sui motivi che hanno portato alla sua uscita da Mediaset. Nel 2023, con una nota, aveva negato che la decisione di escluderla da Pomeriggio Cinque fosse stata presa d’accordo con l’azienda. Da allora ha preferito non aggiungere altro. Proprio nell’ultima puntata di Ballando, interrogata sul suo silenzio, aveva spiegato di non sentirsi ancora pronta a svelare i dettagli della rottura con Mediaset, perché ciò le avrebbe costretto a ricordare episodi che l’hanno profondamente umiliata.