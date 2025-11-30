Barbara D’Urso: “L’amicizia può riempirti la vita più di un uomo. Il programma su Rai1? Non ne so nulla”

Ospite di Domenica In, dopo l'infortunio in diretta nella puntata di Ballando con le stelle, è stata Barbara D'Urso. La conduttrice si è raccontata in un'intervista con Mara Venier in cui ha parlato molto più di sé e del suo percorso nel programma di Rai1, oltre che di una possibile conduzione, su cui però ancora aleggia un certo mistero.

"Mi mancava stare a contatto col pubblico"

La prima domanda che Mara Venier pone alla sua ospite è molto semplice, ma in realtà racchiude una serie di risposte che prova a tirar fuori con delicatezza, provando a far aprire la conduttrice, sempre piuttosto restia a mostrare il suo lato più intimo. Ed è proprio su questo punto che D'Urso si sofferma, sulla possibilità di mostrare una parte di sé inedita:

Sto bene, sono molto affaticata fisicamente, ma sono una combattente, sono felice perché sto facendo un percorso che mi piace, nel quale posso anche far vedere alle persone che, sono fortunate perché persone che mi seguono da anni, però ci sono persone che avevano un’immagine di me diversa, costruita, ma molte di queste persone stanno capendo chi sono e mi piace moltissimo.

Iniziare il percorso a Ballando con le stelle è stata una scelta per certi versi insolita, ed è per questo che Venier chiede il motivo di questa partecipazione dopo due anni lontana dal piccolo schermo:

Ho pensato fosse l’anno più giusto, perché volevo tornare ad avere un contatto. Se tu vivi come noi, come me in particolare, da quando ho 18 anni, che vivo in diretto contatto con loro, questa cosa mi mancava, volevo ricollegarmi con loro, siccome diciamo che per vari motivi non mi è stato possibile, ho pensato che Ballando con le stelle fosse il posto giusto, è una trasmissione bella, importante, vorrebbe mandare messaggi positivi e quindi mi sono detta è il posto giusto.

Barbara D'Urso parla della sua vita privata

Dalla tv si passa, però, al privato e all'immagine di Barbara D'Urso legata alla famiglia, ai suoi figli, da cui dice che dipende la sua felicità, come ha raccontato anche in una delle clip di Ballando, spiegando che ha sempre lavorato affinché i suoi figli potessero essere felici. "Ho l'impressione, però, che tu abbia pensato poco a te stessa" le dice la padrona di casa e la conduttrice risponde:

La felicità è una parola irraggiungibile, possono esserci momenti di felicità, di gioia, io sono “felice”, sono serena se loro lo sono, è tutto improntato a quello. Io sono di base una donna realizzata, con tante fragilità che le persone non conoscono e cerco di non mostrare, qualcuna è uscita fuori in questo percorso di Ballando, sono piena di imperfezioni per fortuna, io non sono per fortuna perfetta, ne ho tantissime di imperfezioni.

Eppure, dopo la fine della relazione con il padre dei suoi figli, sul conto di Barbara D'Urso non sono emerse notizie riguardanti l'ambito sentimentale, tanto che la domanda successiva arriva quasi come naturale conseguenza del discorso in atto tra le due donne di tv. L'una chiede all'altra se non le manca avere un compagno, qualcuno con cui poter condividere le proprie fragilità:

Ma certo che non è la vita di una persona, è ovvio che quando manca, ti viene tolto senza avvertimento, anche se io li avvertimenti li avevo compresi. Io sono molto fortunata perché con me ho sempre accanto tanti amici, e quelli riempiono la vita di più a volte di un uomo, ho dato di convivenze, abbiamo sofferto, però sono fortunata però vicino a me ho la mia migliore amica da quando avevamo 15 anni che mi sopporta e mi supporta, lei sa, ha visto il dolore e la tristezza, c’è sempre col sorriso, l’amicizia quella vera, che sia un uomo o una donna, ti riempie la vita.

Il botta e risposta diventa scherzoso e D'Urso ricorda alla collega di aver provato anche a trovarle un compagno, ma l'operazione non è andata a buon fine: "Ma uno che sia intrigante. Hai cercato di farmi fidanzare con un uomo stupendo, ma non aveva proprio l’età di un uomo che non aveva…".

Il programma con Barbara D'Urso alla conduzione

Intanto, da quando ha messo piede in Rai si vocifera che Barbara D'Urso possa tornare alla conduzione di un programma proprio su Rai1. Anche stavolta si è parlato di un ritorno in grande stile con una sorta di Carramba che Sorpresa, ma non solo ha smentito, ha anche specificato di cosa si trattasse: