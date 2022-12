Attilio Romita riceve la lettera della compagna e crolla: “Mi sono conformato, sono irriconoscibile” Attilio Romita ha un crollo dopo aver ricevuto una lettera dalla compagna, Mimma Fusco, che contesta il suo comportamento delle ultime settimane.

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 12 dicembre 2022, Attilio Romita è crollato. Il giornalista, che ha ricevuto la lettera dalla compagna Mimma Fusco, in cui viene contestato il comportamento da lui adottato in queste ultime settimane, è pervaso da un senso di profonda insoddisfazione e delusione, tanto da scoppiare in un pianto disperato, sostenuto da Daniele Dal Moro e altri coinquilini.

La disperazione di Attilio Romita

Un momento davvero duro per l'ex anchorman del Tg1 che, infatti, una volta ricevuta la lettera della sua compagna, non riesce a trattenere il suo sgomento. Colpito dalle parole a lui rivolte, Attilio Romita, quindi, si lascia andare ad alcune considerazioni, non riuscendo a trattenere le lacrime. Daniele Dal Moro prova a stargli accanto e gli dice:

Nella lettera dice che ti ha visto irriconoscibile, anche se io penso che gli obiettivi fossero diversi, perché io ho conosciuto un Attilio degno di nota sotto tanti punti di vista, io credo che non sia del tutto la verità quella che c'è scritta lì. Però credo che il modo di comportarsi qua dentro, per quello che puoi fare, è comportarti nella maniera più rispettosa possibile. Datti un po' di tempo, anche se credo che far calmare un po' le acque e far vedere giorno per giorno, che il rispetto che hai verso quella persona non è questa cosa qui, è un punto di partenza.

Il giornalista, distrutto tra le lacrime gli risponde: "Dice ti sei conformato. Perché che senso ha? Perché mi dovevo conformare ai comportamenti più bassi di qualche personaggio di nessuna qualità e non mi sono tenuto a fare quello che sono io? In questo senso sono irriconoscibile".

Il comportamento di Attilio Romita

C'erano state già delle avvisaglie in merito ad una possibile delusione da parte di Mimma Fusco, la compagna di Attilio Romita, che già aveva manifestato il suo dissenso attraverso dei tweet in cui si dissociava dal comportamento adottato dal giornalista, che aveva d'altronde lasciato intendere di nutrire un certo interesse per Sarah Altobello. Questa attenzione, poi, è stata smorzata dal gieffino stesso durante l'ultima puntata del reality, in cui si è rivolto in maniera poco piacevole nei confronti della pugliese, che infatti non è riuscita a trattenere le lacrime. Dopo l'episodio, chiaritosi con Sarah, Romita è tornato ad occuparsi della sua compagna, parlando di quello che al momento sarebbe il suo più grande desiderio: