Sarah Altobello dispiaciuta per la situazione tra Attilio Romita e la compagna: “È anche causa mia” Sarah Altobello si sente responsabile per quanto accaduto tra Attilio Romita e la compagna Mimma Fusco. Il giornalista l’ha però rassicurata, spiegando che la colpa è solo sua. “Non è solo colpa tua. Il mio era un atteggiamento goliardico”, ha ribattuto la Vippona.

A cura di Elisabetta Murina

Sarah Altobello si sente responsabile della difficile situazione tra Attilio Romita e Mimma Fusco. Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda il 10 dicembre, il giornalista è venuto a sapere che la compagna è infastidita e arrabbiata dalla sua vicinanza alla coinquilina. L'ex volto del TG1 le ha chiesto scusa e parlando con Sarah si è assunto le sue responsabilità per quanto accaduto.

Il dispiacere di Sarah Altobello

Dopo quanto successo in diretta al GF Vip, Sarah e Attilio sono tornati di nuovo sull'argomento. La Vippona si sente in qualche modo responsabile per essersi avvicinata troppo al giornalista e aver così fatto infastidire la sua compagna. "Tu non ti devi scusare di nulla. La cosa che ha sicuramente dato molto fastidio sono state le mie frasi. Tu non hai nessuna responsabilità", ha spiegato Attilio.

Ma la coinquilina crede di avere comunque una parte della colpa e vuole rinnovare le sue scuse a Mimma Fusco, questa volta di persona: "Non pensare che io mi senta bene. Sono stata anche io la causa, non è solo colpa tua. Il significato non era la sfida, era un atteggiamento goliardico, mi sono voluta prendere cura di te, Mimma capirà. Ho chiesto scusa".

Il confronto tra Attilio Romita e Sarah Altobello in diretta al GF Vip

Nella puntata del 10 dicembre del GF Vip, Attilio Romita si è scusato con la compagna Mimma Fusco per aver dato troppa confidenza a Sarah Altobello e ha ribadito che si tratta solo di amicizia: “Ho esagerato, non la tradirei mai. Non credo che il nostro amore possa finire”. La donna ha commentato in diretta su Twitter, mostrandosi visibilmente arrabbiata e infastidita: "Rimettiti i tuoi abiti e le tue belle cravatte, meglio un ragioniere che un cafone". "É inca**ata come una belva, quanto tornerò mi prenderà a morsi, ma non riesco a credere possa chiudere una storia per due immagini", ha concluso Attilio.