Attilio Romita: “Antonella Fiordelisi mi ha detto che lascerà Edoardo Donnamaria fuori dal GF Vip” Attilio Romita sostiene che Antonella Fiordelisi gli abbia confessato che lascerà Edoardo Donnamaria una volta finito il Grande Fratello Vip. La confessione del giornalista finisce in un video.

Antonella Fiordelisi lascerà Edoardo Donnamaria una volta finito il Grande Fratello Vip. Lo sostiene Attilio Romita, giornalista che sta partecipando al reality show condotto da Alfonso Signorini. Parlando con Sarah Altobello, l’uomo ha reso nota una confidenza che sostiene sia stata la stessa Antonella a fargli. “Edoardo e Antonella stanno insieme, poi Antonella mi ha detto appena usciamo da qua lo mando a fare in cu**”, ha garantito il giornalista, lasciando intendere che la storia tra i due sia stata pensata a beneficio esclusivo della telecamera, almeno da parte della influencer salernitana. Si tratta di un’accusa particolarmente grave che Romita potrebbe essere chiamato a spiegare nel corso della prossima diretta del reality show, prevista per lunedì 13 febbraio.

Perché Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi fingerebbero di amarsi, secondo Attilio Romita

Secondo Attilio Romita, Edoardo e Antonella starebbero mantenendo in piedi la loro storia d’amore esclusivamente a beneficio del gioco e per avere maggiori possibilità di restare nella Casa per il tempo più lungo possibile. “Stanno così perché sanno che se non stanno insieme escono. Ricevono attenzioni in questo programma perché stanno insieme”, ha continuato Attilio, “Litigano, fanno…è proprio il contesto che ti costringe…”.

Attilio Romita è in nomination

Quella in corso è una settimana difficile per Attilio. Il giornalista, per anni volto del TG1, è finito in nomination a causa dei voti dei suoi compagni di gioco. Già qualche giorno fa, arrabbiato per essere stato mandato al televoto, Romita aveva parlato dei suoi coinquilini, in particolare di Edoardo Donnamaria e di Edoardo Tavassi, utilizzando termini quale “squadrismo” e “mafiosi”. Per quei termini è stato diffidato dalla famiglia Tavassi. Lui stesso, nel corso dell’ultima diretta del GF Vip, ha ammesso di avere esagerato e si è scusato.