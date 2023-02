“Mafiosi e squadristi”, la famiglia di Edoardo Tavassi diffida Attilio Romita al GF Vip La famiglia di Edoardo Tavassi ha deciso di diffidare Attilio Romita. Il giornalista, concorrente del GF Vip, aveva definito “mafiosi e squadristi” alcuni dei suoi compagni di gioco.

Finito in nomination dopo essere stato nominato da una parte dei compagni conosciuti nella Casa del Grande Fratello Vip, Attilio Romita ha dato in escandescenze. Terminata la puntata di lunedì scorso, il giornalista si è lasciato andare a una serie di giudizi eccessivi soprattutto nei confronti di Edoardo Tavassi e di Edoardo Donnamaria. "Ci dividiamo tra persone perbene e le altre", aveva detto inizialmente per poi rincarare la dose, "Sono dei disperati, Tavassi era un aspirante comico con un futuro incerto e l'avete fatto diventare il capodbanda. Gente di quart'ordine".

Signorini ad Attilio: "Accuse poco felici"

A rimproverarlo per i toni usati è stato proprio il conduttore Alfonso Signorini: "Da giornalista a giornalista, sentirti tirare in ballo lo squadrismo e le associazioni mafiose per una cosa del genere mi sembra fuori luogo". "Questo è Attilio", ha risposto Tavassi, "Ha sempre fatto queste sparate. Non esiste alcun capo, in confessionale aveva parlato male di me, Giaele e Micol. Non dovevamo metterci d'accordo per la nomination. Con tutto il rispetto, non ho bisogno di fare una congiura contro Attilio Romita".

Attilio Romita si scusa e poi scopre la diffida

"Ho usato termini inopportuni", si è scusato Attilio, "Ma qui si giocano a pari e dispari la classifica dei preferiti. Mi è stato riferito ma non posso fare nomi". Tavassi minaccia di lasciare la Casa: "Sono pronto ad abbandonare il gioco se non escono i nomi. Chi ha detto questa cosa?". Ed è stato Daniele Dal Moro a replicare: "Non è il caso di Tavassi ma in questa Casa è accaduto. Detto questo, voglio bene ad Attilio, ma è lui a produrre i danni maggiori a se stesso". Quindi Attilio ha appreso che, per i termini utilizzati, la famiglia Tavassi ha deciso di diffidarlo: "Devi sapere che la famiglia Tavassi ha mandato una diffida per cui devi evitare di utilizzare certe espressioni forti". Romita ha fatto ammenda: "Telefonerò alla mamma di Tavassi e le spiegherò che ero molto nervoso e ho sbagliato termini".