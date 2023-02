Attilio Romita finito al televoto del GF accusa i Vip: “Questa è un’organizzazione mafiosa” Attilio Romita dopo la puntata del GF VIP terminata con le nomination a suo sfavore, ha accusato i suoi inquilini di essersi organizzati per mandarlo al televoto: “Il grande capo decide chi fare fuori, siamo fuori da qualsiasi gioco. Questa è un’organizzazione mafiosa”.

Attilio Romita dopo la puntata del Grande Fratello VIP in onda ieri sera, lunedì 6 febbraio, si è lasciato andare ad un lungo sfogo per le Nomination ricevute. Il giornalista ha confessato di non aver gradito l'atteggiamento di alcuni suoi inquilini che si sarebbero accordati per mandarlo al televoto: "Davanti ad una cosa del genere, non gioco più", le sue parole nella notte. Romita parlando della questione con Nikita Pelizon si è fatto però scappare una frase che sta facendo ora discutere: "Il grande capo decide chi fare fuori, questa è un'organizzazione mafiosa".

Le parole di Attilio Romita

Durante il suo sfogo con Nikita Pelizon in camera, Attilio Romita si è lasciato scappare una frase che sta facendo discutere i fan del programma. Risentito per le Nomination ricevute, sostenendo che si siano messi tutti d'accordo per mandarlo al televoto, ha confessato: "Il grande capo decide chi fare fuori, siamo fuori da qualsiasi gioco. Questa è un'organizzazione mafiosa". I telespettatori su Twitter chiedono ora provvedimenti.

Attilio Romita al televoto contro Antonino, Donnamaria, Luca e Sarah

Le nomination di ieri sera hanno portato scompiglio nella casa del GF VIP. Ieri sera il reality non ha visto alcun concorrente andare via, ma cinque Vipponi sono finiti al televoto, e tra questi anche Attilio Romita, nominato da Edoardo Donnamaria, Micol, Giaele, Edoardo Tavassi. Il giornalista dopo la puntata è rimasto deluso dai suoi inquilini, li ha accusati di aver usato una strategia ben precisa: "Quando questo gioco lo fanno anche i tuoi amici, che ci stai a fare qui?", le sue parole che hanno trovato d'accordo Sarah, Antonella e Nikita. Quest'ultima ha infatti commentato, mostrandogli tutto il suo supporto: "Ci sono persone che pensano a portare chi siamo fuori e persone che pensano piuttosto al gioco televisivo".