Ascolti tv venerdì 29 marzo: chi ha vinto tra la Via Crucis e Se potessi dirti addio Tutti i dati dell'Auditel per la serata di ieri venerdì 29 marzo. Su Rai1, la proposta era il Rito della Via Crucis dal Colosseo. Su Canale 5 la prima puntata della fiction "Se potessi dirti addio".

La prima serata di ieri, venerdì 29 marzo, ha offerto ai telespettatori serie tv e fiction, programmi di intrattenimento e approfondimento, film ma anche un evento unico. Su Rai1, infatti, è andato in onda il rito della Via Crucis presieduto da Papa Francesco e in diretta dal Colosseo. Su Canale 5 è andato in onda il primo episodio della nuova fiction Se potessi dirti addio. Sulle altre reti segnaliamo Eleonora Abbagnato, una stella che danza su Rai3, Quarto Grado su Rete4 e I migliori Fratelli di Crozza sul Nove. Ecco tutti i dati Auditel.

La sfida degli ascolti tv tra la Via Crucis e Se potessi dirti addio

Nella serata di ieri, venerdì 29 marzo 2024, su Rai1 il Rito della Via Crucis presieduto da Papa Francesco ha realizzato 3.940.000 spettatori pari al 20.5% di share. Su Canale5 la prima puntata di Se Potessi Dirti Addio ha conquistato 2.851.000 spettatori con uno share del 16.9%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Jungle Cruise, divertente commedia con Dwayne Johnson e Emily Blunt, ha conquistato 805.000 spettatori e share pari al 4.7%. Su Italia1 Animali fantastici – I crimini di Grindelwald ha realizzato 822.000 spettatori e uno share pari al 5.1%. Su Rai3 Eleonora Abbagnato. Una Stella che Danza ha totalizzato 522.000 spettatori con il 2.9%. Su Rete4 Quarto Grado, il programma di inchieste condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, conquista 1.185.000 spettatori e uno share pari all'8.6%. Una nuova puntata di Propaganda Live su La7, il talk condotto da Zoro e da Makkox, ha realizzato 894.000 spettatori per uno share pari al 6.6%. MasterChef 12, in onda su Tv8, è la scelta di 429.000 spettatori per uno share pari al 2.9%. I Migliori Fratelli Di Crozza, best of della trasmissione di Maurizio Crozza, ha realizzato uno share del 3.3% per un totale spettatori di 585.000 netti.