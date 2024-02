Ascolti tv venerdì 16 febbraio: chi ha vinto tra Ciao Darwin e The Voice Senior Gli ascolti tv di venerdì 16 febbraio 2024: chi ha vinto la sfida degli ascolti tra Rai Uno con la prima puntata della nuova edizione di The Voice Senior e Canale 5 che ha trasmesso una puntata di Ciao Darwin 4. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

58 CONDIVISIONI condividi chiudi

La prima serata di venerdì 16 febbraio ha offerto agli spettatori film, serie televisive, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha trasmesso la prima puntata della nuova edizione di The Voice Senior con Antonella Clerici, mentre su Canale 5 è andato in onda il consueto appuntamento con Ciao Darwin, condotto da Paolo Bonolis con il supporto di Luca Laurenti. Vediamo qual è stato il programma che ha incontrato maggiormente le preferenze degli spettatori.

La sfida degli ascolti TV tra Ciao Darwin e The Voice Senior

Nella serata di venerdì 16 febbraio, su Rai1 è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici con la giuria composta da Loredana Berté, Gigi D'Alessio, Clementino e Arisa. La gara, come nelle precedenti stagioni, si articolerà a partire dalle avvincenti Blind Audition delle prime puntate seguita dal Knock Out, ovvero la semifinale, e dalla finalissima. Su Canale 5, invece, dopo la pausa sanremese è tornato in onda il consueto appuntamento con Ciao Darwin, format condotto da Paolo Bonolis con il supporto dell’immancabile spalla Luca Laurenti. A vincere la serata è stata la prima rete del servizio pubblico. Il debutto di The Voice Senior, infatti, è stato seguito da 3.557.000 spettatori con il 21.5% di share. Ciao Darwin si è invece fermato al 19.7% con 2.891.000 spettatori.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Vediamo adesso quali sono stati gli ascolti realizzati dalle altre reti generaliste nella serata di venerdì 16 febbraio. Su Rai2 Lo chiamavano Jeeg Robot ha interessato 512.000 spettatori con il 2.8% di share. Su Italia1 Rambo: Last Blood è stato visto da 1.224.000 spettatori con il 6.6% di share. Su Rai3 Illusioni perdute ha intrattenuto 442.000 spettatori con il 2.5% di share. Su Rete4 Quarto Grado è stato seguito da 1.312.000 spettatori con l'8.6 % di share. Su La7 Propaganda Live ha intrattenuto 927.000 spettatori totalizzando il 6.4% di share. Su Tv8 Cucine da Incubo in prima tv ha interessato 236.000 spettatori con l'1.2% di share. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha ottenuto le preferenze di 603.000 spettatori con il 3% di share. Su Rai4 I mercenari ha interessato 283.000 spettatori con l'1.5% di share.