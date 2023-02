Ascolti tv sabato 18 febbraio: chi ha vinto tra Tale e Quale Sanremo e C’è posta per te Agli ascolti tv di sabato 18 febbraio vince su Canale5 C’è Posta per Te con 4.086.000 spettatori per uno share del 27.7%, ma Tale e Quale Sanremo si difende benissimo con i suoi 3.598.000 spettatori pari al 23.7% di share. La sfida dell’auditel ha visto battersi due programmi molto amati.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Auditel e ascolti tv ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Agli ascolti tv di sabato 18 febbraio vince su Canale5 C’è Posta per Te con 4.086.000 spettatori per uno share del 27.7%, ma Tale e Quale Sanremo si difende benissimo con i suoi 3.598.000 spettatori pari al 23.7% di share. La sfida dell'auditel ha visto battersi due programmi molto amati, i cui volti sono parimenti seguiti dal rispettivo zoccolo duro.

C'è posta per te senza sorprese

Carlo Conti e Maria De Filippi sono amici prima ancora di essere colleghi. Più volte il conduttore della Rai ha sottolineato a Fanpage.it di non sentirsi mai rinchiuso nel perimetro di una vera e propria gara contro la signora della tv. E così accade puntualmente quando i due si trovano a doversi contendere il sabato sera. Una vittoria, in termini numerici, di C'è posta per te, che però non ha portato a casa un risultato schiacciante.

In primis forse per un effetto Sanremo che si è ripresentato anche questa settimana: la messa in onda durante il sabato della finale del Festival, come era prevedibile, non aveva brillato, e l'atmosfera non era delle migliori, come confermano le parole dell'ospite d'onore di quella puntata, Renato Zero. Il cantante romano ha infatti dichiarato: "Ero stato interpellato da Amadeus per Sanremo, ma prima di andare al Festival devi preparare tutta l'artiglieria, mentre per andare da Maria basta indossare un ‘tailleurino' e una scarpetta lucida con il tacco, è meno impegnativo. Che Mediaset abbia deciso di mandarmi in trincea, l'ho trovato un po' fuori posto". Altro elemento potrebbe essere la modifica della struttura del programma, epurato dalle ‘sorprese dei vip', ridotte al minimo di una o addirittura annullate (come per la puntata di ieri, che ha visto protagonista Luciana Littizzetto al timone di uno sketch). Fatto sta che terreno fertile ha trovato la contro programmazione con Carlo Conti, che di suo stava rilanciando uno dei format più forti della rete ammiraglia.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Vediamo nel dettaglio gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 F.B.I. 804.000 spettatori (4.5%), mentre su Italia1 Biancaneve e il cacciatore 773.000 spettatori (4.6%). Su Rai3 la nuova edizione di Sapiens – Un solo pianeta ha totalizzato 681.000 spettatori con il 4.2%, mentre su Rete4 I due superpiedi quasi piatti solo 632.000 spettatori (3.8%). Su La7 La grande fuga ha chiuso con 313.000 spettatori con il 2% e su Tv8 4 Ristoranti 340.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Frecciarossa Final Eight ha ottenuto l'attenzione di 59.000 spettatori (share 0.3%).