C’è Posta per Te, Littizzetto trova l’uomo perfetto a Rudy Zerbi: “Diventa fluido” Nella puntata del 18 febbraio di C’è Posta per Te Littizzetto ha invitato Marcuzzi, Celentano, Zorzi e Zerbi per un gioco, trovare l’uomo giusto per loro. Zerbi non capisce perché: “Con le donne ti è andata male, diventa fluido”.

A cura di Andrea Parrella

La puntata di C'è posta per te si è aperta con un gioco di Luciana Littizzetto, ospite di Maria De Filippi per l'appuntamento del 18 febbraio. La comica manda la posta a quattro vip, che sono notoriamente single, nel tentativo di far trovare loro l’amore. Si tratta di Alessandra Celentano, Alessia Marcuzzi, Tommaso Zorzi e Rudy Zerbi.

Marcuzzi, Celentano, Zorzi e Zerbi ospiti a C'è Posta per Te

Alessandra Celentano e Alessia Marcuzzi hanno accettato l’invito e si presentano insieme davanti a Luciana Littizzetto. “Abbiamo saputo che siete single e abbiamo selezionato dei possibili pretendenti”. Come loro, anche Tommaso Zorzi e Rudy Zerbi che le raggiungono per sottoporsi al gioco di Littizzetto, motivata a trovare l'uomo dei sogni ai suoi destinatari “Il mio tipo di uomo deve essere elegante”, ammette Zorzi. “Non mi piacciono dolcissimi, ma che mi tengano un po' testa, un po bas*ardi”.

Lo scherzo di Littizzetto a Rudy Zerbi

Per Alessandra Celentano c'è Antonio Albanese, pensionato di 75 anni. Per Alessia Marcuzzi c'è Tony Russo, proprietario di un'agenzia funebre a Caserta. Per Tommaso Zorzi c'è Giovanni, detto Carlos, preparatore atletico della Marina militare e infine per Rudy Zerbi, inaspettatamente, c'è Leandro, commesso appassionato di cultura vichinga. "Hai provato con tutte le donne del creato e non è andata bene, diventa fluido", è l'invito di Luciana Littizzetto a Rudy che continua a guardare la scena con un certo stupore, non capendo per quale motivo, precisamente, sia stato coinvolto. "Maria mi ha detto che hai l'occhio paccoide", continua a stuzzicarlo la comica. Zerbi chiede di poter vedere "la merce", prima di scegliere e così Leandro si mette in mostra esplicitando tutte le sue misure, centimetro per centimetro. Il siparietto si conclude con un simpatico ballo del gruppo, ciascuno con la rispettiva coppia.