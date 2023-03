Rudy Zerbi elimina dal Serale Piccolo G, poi cambia idea: la telefonata segreta con Maria De Filippi Nel daytime di Amici oggi, venerdì 10 marzo, è stato mostrato il momento in cui Rudy Zerbi convoca Piccolo G per annunciargli che non lo porterà al Serale: dopo una telefonata segreta tra l’allievo e Maria de Filippi, il maestro di canto cambia idea. “Ho visto una parte di te che non avevo mai visto”

A cura di Gaia Martino

Nel daytime di Amici di Maria de Filippi oggi, venerdì 10 marzo, Piccolo G è stato convocato dal suo insegnante di canto, Rudy Zerbi, per un colloquio. "La produzione ha fissato un numero di posti per il Serale. Questo accade perché i miei colleghi purtroppo non si prendono la responsabilità di fare delle scelte che avrebbero dovuto fare. Onestamente io non ho piena fiducia nelle tue possibilità, quindi non me la sento di portarti al Serale" sono state le parole del maestro ascoltate in silenzio dall'allievo. "Se i miei colleghi dovessero pensarla diversamente, possono scegliere di portarti loro al Serale. Io però non me la sento" ha concluso Rudy Zerbi prima che intervenisse Maria de Filippi.

La telefonata tra Maria de Filippi e Piccolo G

Dopo il breve colloquio con Rudy Zerbi, Piccolo G è rimasto in sala prove perché intrattenuto da Maria de Filippi. L'allievo ha chiacchierato al telefono con la conduttrice del programma per 15 minuti, ma la chiamata è rimasta segreta. Questa la scritta comparsa sullo schermo durante il daytime: "Piccolo G parla con Maria, la conversazione rimane privata e dura 15 minuti". Subito dopo il giovane cantante è stato richiamato dal suo prof, Rudy Zerbi, il quale gli ha comunicato di aver cambiato idea.

Rudy Zerbi ci ripensa: "Sono pronto ad affrontare il Serale con te"

Dopo aver ascoltato la telefonata tra Piccolo G e Maria de Filippi – che non andrà mai in onda – il maestro di canto Rudy Zerbi è rientrato in sala prove per comunicare all'allievo di aver cambiato idea sul suo conto. Si è detto pronto a portarlo con sé al Serale.

Io so che quello che ti sei appena detto con Maria non andrà mai in onda. Però io non posso negare di averlo ascoltato. E sentendolo ho visto finalmente una parte di te che non avevo mai visto che ho sempre sperato ci fosse ma che tu non riesci a tirare fuori. Quella parte mi piace, è onesta e vera. E se tu mi prometti che anche nella musica e nel canto, nell'affrontare le canzoni, avrai quello spirito, quell'atteggiamento, quella verità, se tu lo vuoi, sono pronto ad affrontare il Serale con te.

L'allievo con un sorriso emozionato ha risposto al suo insegnante: "Mi dispiace".