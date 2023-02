C’è Posta per te puntata del 18 febbraio, tra gli ospiti Luciana Littizzetto e Alessia Marcuzzi Nella puntata del 18 febbraio di C’è Posta per te sono diversi gli ospiti attesi. Confermata la presenza di Luciana Littizzetto in studio al fianco di Maria De Filippi e, grazie a un piccolo spoiler sui social poi cancellato, anche quella di Alessia Marcuzzi. Con loro dovrebbe esserci poi Tommaso Zorzi.

Sabato 18 febbraio, su Canale 5, andrà in onda il settimo appuntamento di C'è posta per te condotto da Maria De Filippi. Tante e diverse le storie pronte ad appassionare gli spettatori, così come le sorprese. Gli ospiti attesi in studio per questa sera saranno Luciana Littizzetto e, stando ad alcune indiscrezioni e spoleir, anche Alessia Marcuzzi, probabilmente insieme a Tommaso Zorzi o Rudy Zerbi.

Luciana Littizzetto in studio e lo spoiler di Alessia Marcuzzi

Stando alle anticipazioni, in studio è confermata la presenza di Luciana Littizzetto. La nota comica diventerà per questa sera anche conduttrice, "rubando" il ruolo a Maria De Filippi solo il tempo di qualche storia. Non solo: sarà anche postina e farà recapitare la posta a due personaggi speciali, che dovrebbero essere Alessia Marcuzzi e Tommaso Zorzi. Di questi due per il momento però non è ancora stata data l'ufficialità, anche se la conduttrice pare essersi tradita con le sue stesse mani. Tra le sue storie Instagram infatti, aveva condiviso (e poi subito rimosso) una sua foto allo specchio taggando C'è posta per te e scrivendo "stasera". Segnali che quindi anticipano la sua presenza in studio durante l'appuntamento del 18 febbraio. Dovrebbe essere atteso anche il noto influencer, anche se il people show, raggiunto da Fanpage.it, non ha confermato o fornito ulteriori dettagli.

La storia della matrigna a C'è posta per te

Stando alle anticipazioni diffuse da C'è Posta per te sul suo profilo social, una delle protagoniste di questa sera sarà una donna- di cui ancora non si conosce il nome- che affronterà la sua matrigna. "Maria, ricordati che sono sempre la prima figlia di tuo marito. Tu non puoi privarmi di mio padre", dice nel video diffuso sui social prima che il pubblico inizi ad applaudire. Con molta probabilità , la sua storia diventerà una delle più chiacchierate sui social durante la diretta.