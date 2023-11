Ascolti Tv mercoledì 15 novembre, chi ha vinto tra Il Commissario Montalbano e Il Gladiatore Come è andata la serata di ascolti di mercoledì 15 novembre, segnata da un importante cambio di programmazione di Canale 5 all’ultimo minuto.

A cura di Andrea Parrella

È Rai1 la rete più vista della serata di mercoledì 15 novembre. La rete ammiraglia Rai, con la messa in onda de Il Commissario Montalbano, supera agilmente la concorrenza di Canale 5 che, per l'occasione, ha proposto in extremis il film Il Gladiatore con un cambio di programmazione deciso a poche ore dalla messa in onda.

Il cambio di programmazione su Canale 5

Una serata segnata da uno stravolgimento della programmazione di Canale 5. La pellicola con Russell Crowe ha infatti sostituito la messa in onda de Il Grande Fratello, che è stato invece spostato a giovedì 16 novembre per evitare alla prima puntata di Io Cantoil confronto a distanza con il match di tennis tra Sinner e Rune valido per le Nitto Atp Finals di Torino. Così la storico fiction con Luca Zingaretti non ha avuto problemi a tenere testa alla concorrenza, confermandosi ancora una volta come uno dei prodotti di maggiore successo della storia recente della Rai. Ecco a seguire gli ascolti di mercoledì 15 novembre.

Gli ascolti di mercoledì 15 novembre

Su Rai1 Il Commissario Montalbano in replica con l'episodio dal titolo Il Metodo Catalanotti ha raccolto davanti al video 3.154.000 spettatori pari al 18.8% di share. Su Canale5 è andato in onda il film Il Gladiatore che ha incollato davanti al video 1.426.000 spettatori con uno share del 10.3%. Su Rai2 Quelli Che Mi Vogliono Morto è la scelta di 1.105.000 spettatori con il 6%. Su Italia1 Killer Elite appassiona 1.112.000 spettatori con il 6.3%. Su Rai3, dopo una presentazione (1.504.000 – 7%), Chi l’ha Visto? segna 2.095.000 spettatori pari al 12.6%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 808.000 spettatori (5.7%). Su La7 Una Giornata Particolare – Garibaldi, La Spedizione dei Mille segna 979.000 spettatori e il 5.7%. Su Tv8 il terzo Live di X Factor in prima tv free arriva a 392.000 spettatori (2.6%). Sul Nove È Già Ieri sigla 320.000 spettatori con l’1.7%. Sul 20 I Vichinghi registra 250.000 spettatori (1.3%). Su Rai4 Hannibal Lecter – Le Origini del Male arriva a 332.000 spettatori (1.8%). Su Iris Coraggio… Fatti Ammazzare è visto da 334.000 spettatori (1.8%). Su RaiPremium la replica di Ballando con le Stelle segna 243.000 spettatori pari al 2.2% (Tutti in Pista: 105.000 – 0.5%). Su Real Time la prima puntata di Amore alla Prova segna 374.000 spettatori con l’1.9%.