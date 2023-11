Annullata la puntata del Grande Fratello, in onda giovedì al posto di Io Canto (che slitta di nuovo) Salta a poche ore dalla diretta la piantata del Grande Fratello prevista per oggi, mercoledì 15 novembre. Il programma di Alfonso Signorini si era sposato per fare spazio al debutto di Io Canto Generation, previsto per giovedì 16. Debutto che non ci sarà e che è stato rimandato.

A cura di Stefania Rocco

Salta a sorpresa il debutto di Io Canto Generation, il talent show per giovanissimi previsto per giovedì 16 novembre. Ad annunciarlo è il sito Davide Maggio che anticipa lo spostamento a data da destinarsi del talent show condotto da Gerry Scotti. La puntata iniziale della nuova edizione di Io Canto sarebbe dovuta andare in onda tra poco più di 24 ore su Canale5.

Salta la puntata del GF del 15 novembre

Per fare spazio al lancio del nuovo format, il Grande Fratello era stato anticipato, con la seconda puntata settimanale in onda il mercoledì – e quindi questa sera – invece che il giovedì. Ma così non sarà: il GF, con l’atteso ingresso di Perla Vatiero (già rimandato dopo che la concorrente era risultata positiva al Covid) nella Casa, è stato spostato a pochissime ore dalla diretta. Il nuovo appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini è previsto per giovedì 16 novembre, al posto del rinviato debutto di Io Canto Generation. Al posto del GF, questa sera Canale5 trasmetterà in prima serata il film Il Gladiatore con Russell Crowe. Per il talent show condotto da Scotti si tratta dell’ennesimo rinvio. In questo caso, tuttavia, la partenza era stata annunciata come ufficiale. Il rinvio è avvenuto a 24 ore dalla messa in onda della nuova edizione di Io Canto.

Io Canto Generation eviterà lo scontro con il tennis su Rai2

Lo spostamento di Io Canto – il terzo consecutivo – sarebbe stato deciso per evitare uno scontro diretto tra il debutto della nuova edizione del talent show condotto da Gerry Scotti e le ATP Finals 2023 – Torino. L’appuntamento con i campioni di tennis proposto da Rai2 ha permesso alla seconda rete del servizio pubblico di ottenere ascolti notevoli che avevano già determinato una serie di modifiche nel palinsesto della rete, modifiche che hanno finito per impattare anche la programmazione della concorrenza.