Ipotesi slittamento per Io Canto-Generation di Gerry Scotti, cosa andrà in onda al suo posto Ipotesi slittamento “Io Canto -Generation”, il programma musicale di Canale 5 condotto da Gerry Scotti. La puntata prevista per domenica 22 ottobre, infatti, potrebbe essere sostituita da un altro appuntamento con Caduta Libera.

A cura di Ilaria Costabile

Domenica 22 ottobre sarebbe dovuto andare in onda "Io Canto – Generation" lo show musicale di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, ma sembrerebbe che la partenza del programma sia slittata ad una data ancora non definita. La notizia, riportata da alcuni portali che trattano di tv, arriva dopo le ipotesi di spostamento della trasmissione già avanzate da TvBlog nei giorni scorsi.

L'ipotesi spostamento di Io Canto

Secondo Fabio Fabretti, il primo a lanciare la notizia, al posto del nuovo show di Canale 5, continuerebbe ad andare in onda "Caduta Libera" il game show sempre condotto da Gerry Scotti che, a quanto pare, sembra soddisfare anche il pubblico che, infatti, assiste con soddisfazione ad ogni puntata. Le ultime, d'altra parte, hanno visto anche i ritorno dei campioni del gioco, suscitando ancor più curiosità per scoprire chi, tra i presenti, possa aggiudicarsi il titolo del più bravo tra i campioni.

Per quanto riguarda Io Canto – Generation, quindi, ancora non ci sono conferme effettive, non è chiaro se la trasmissione effettivamente sarà sposata ad un giorno infrasettimanale come anticipato da TvBlog, dopo la prima registrazione del programma avvenuta la scorsa domenica pomeriggio, oppure Mediaset seguirà i piani iniziali, per poi qualora fosse necessario, cambiarli in corso d'opera.

Il nuovo show di Gerry Scotti

Si tratta di un talent dedicato ai più piccoli, dai 10 ai 15 anni. Secondo Dagospia a giudicare gli aspiranti cantanti ci sarebbero Orietta Berti e Al Bano, già giudici di The Voice Senior, ma pare che il cantante di Cellino San Marco non sia presente a tutte le puntate e al parterre si aggiungono anche Claudio Amendola e Michelle Hunziker. Insomma, un quartetto d'eccezione, che si contrappone ai coach, che avranno il compito di sostenere i loro allievi durante l'intera durata del programma. Il compito, a meno di possibili cambiamenti, è stato affidato a Iva Zanicchi, Fausto Leali, Ron, Mietta, Anna Tatangelo e infine anche una ex concorrente di Io Canto, ovvero Benedetta Caretta.