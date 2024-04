video suggerito

Ascolti tv martedì 2 aprile: chi ha vinto tra Ti odio, anzi no ti amo!, Belve e la Coppa Italia Tutti i dati Auditel di ieri, martedì 2 aprile. Su Rai1 è andato in onda il film Ti odio, anzi no, ti amo! mentre su Canale 5 è stata trasmessa la Coppa Italia. Infine c’è stato il debutto della nuova stagione di Belve su Rai2. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

La prima serata di ieri, martedì 2 aprile, ha offerto agli spettatori film, serie tv, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Su Rai1 è andato in onda, in prima visione, il film Ti odio, anzi no, ti amo!. Su Canale 5, invece, è stata la volta della Coppa Italia con la partita tra Juve e Lazio. Debutto su Rai2 per la nuova stagione di Belve, il programma di interviste condotto da Francesca Fagnani, già diventato iconico. Vediamo tutti i dati di Auditel.

La sfida degli ascolti tv tra Ti odio, anzi no, ti amo! e la Coppa Italia

In prima serata, su Rai1, è stato trasmesso il film del 2021 Ti odio, anzi no, ti amo!, commedia romantica tratta dal libro di Sally Thorne, che ha come protagonisti gli attori Lucy Hale e Austin Powell, che da acerrimi nemici, finiscono poi per scoprire di avere molte più cose in comune di quanto immaginassero. Il film ha interessato

Su Canale 5, invece, spazio allo sport, principalmente al calcio con la partita di Coppa Italia che ha visto scontrarsi Juve e Lazio, che ha visto la vittoria della squadra bianco-nera. Il match è stato visto da

Il ritorno di Belve in prima serata

Martedì 2 aprile ha segnato anche il ritorno in prima serata di Belve. Il programma di Francesca Fagnani, in cui la giornalista pone domande pungenti e ficcanti ai suoi ospiti, affinché possano far emergere racconti e parti inedite di sé, è diventato uno dei cult della tv pubblica. Il format è risultato vincente, anche per la viralità di certi spezzoni che, come spesso accade, diventano un'ottima base per meme e via discorrendo. La prima puntata, con ospiti Carla Bruni, Loredana Berté e Matteo Salvini ha appassionato.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito gli ascolti tv delle altre reti generaliste.