Ascolti tv, la serie su Letizia Battaglia batte l’Isola dei Famosi di Ilary Blasi Ascolti tv di lunedì 23 maggio: Solo per Passione – Letizia Battaglia fotografa ha raggiunto 3.285.000 spettatori pari al 18.3% di share, battendo l’Isola dei Famosi in onda su Canale5, che invece si è fermata a 2.380.000 spettatori pari al 18.9% di share.

Nella serata di lunedì 23 maggio, Solo per Passione – Letizia Battaglia fotografa ha convinto gli spettatori posizionandosi al primo posto agli ascolti tv. La miniserie, costituita di due puntate, ha appassionato un pubblico di 3.285.000 persone pari al 18.3% di share. Un risultato che ha superato, seppur di poco, l‘Isola dei Famosi in onda su Canale5, che invece si è fermata a 2.380.000 spettatori pari al 18.9% di share.

Nella giornata dedicata al ricordo della strage di Capaci e di Giovanni Falcone, gli ascolti tv hanno premiato la mini serie su Letizia Battaglia, che ripercorre i momenti più significativi della vita della reporter, da sempre impegnata nella lotta contro la criminalità. Il racconto, diviso in due puntate (di cui l'ultima andata in onda ieri sera 23 maggio) e trasmesso su Rai1, ha totalizzato più di 3milioni di spettatori, nello specifico 3.285.000 persone pari al 18.3% di share. Con questo risultato, ha battuto la 19esima puntata dell'Isola dei Famosi con Ilary Blasi in onda su Canale5, che ha totalizzato 2.380.000 spettatori pari al 18.9% di share. Per questa settimana, il reality tornerà con un doppio appuntamento e andrà in onda anche venerdì 27 maggio. La finale è attesa circa alla fine di giugno e visto il prolungamento, alcuni concorrenti hanno deciso di tornare in Italia, abbandonando così questa avventura.

Gli ascolti di lunedì 23 maggio delle altre reti

Su Rai2 Made in Sud ha interessato 817.000 spettatori pari al 5.4% di share, mentre Fast & Furious 7 su Italia1 ha intrattenuto 1.345.000 spettatori (7.7%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.462.000 spettatori pari ad uno share del 7.8%; su Rete4 Quarta Repubblica ha totalizzato 800.000 spettatori con il 5.5% di share. Su La7 il documentario su Giovanni Falcone ha registrato 750.000 spettatori con uno share del 4.1%. Su Tv8 l’incontro di calcio benefico Eto’o Integration Heroes ha segnato 331.000 spettatori con l’1.7%.