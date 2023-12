Ascolti tv giovedì 30 novembre: chi ha vinto tra Un Professore 2 e Zelig Gli ascolti tv di giovedì 30 novembre 2023. Chi ha vinto la gara tra la fiction Un Professore 2 su Rai1 e l’appuntamento con Zelig su Canale 5, tutti i dati Auditel della serata.

Il palinsesto televisivo della serata di giovedì 30 novembre ha dato al pubblico la possibilità di scegliere tra programmi di intrattenimento, informazione, film e serie televisive. Su Rai 1 è andata in onda la seconda puntata di Un Professore 2, la fiction con Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi, mentre su Canale 5 spazio al nuovo appuntamento con Zelig, condotto dalla coppia Vanessa Incontrada – Claudio Bisio. Ecco, quindi, chi si è aggiudicato il podio degli ascolti tv.

La prima serata di giovedì 30 novembre ha visto sfidarsi una delle fiction firmate Rai più amate della stagione, ovvero Un Professore, con protagonisti tra gli altri Damiano Gavino e Nicolas Maupas che sono riusciti a fare breccia nel cuore degli adolescenti ormai appassionatissimi della serie. Tra una lezione e l'altra di filosofia impartite da un professore d'eccezione com Gassman, non mancano problemi di cuore da risolvere, tanto per i giovani che per gli adulti protagonisti. La fiction è stata seguita da 3.570.000 spettatori con il 19.7% di share e vincendo di fatto la prima serata.

Mentre, invece, su Canale 5 appuntamento con la comicità e quindi con Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, coppia inossidabile alla conduzione di Zelig, dove tra vecchi e nuovi comici, non mancano risate a volontà. La puntata ha catturato l'attenzione di 2.297.000 spettatori arrivando ad uno share del 14.9%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Di seguito, quindi, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 Una Squadra – Il Film è stato visto da 402.000 spettatori con il 2.1% di share. Su Italia1, l'appuntamento con Le Iene Presentano: Inside è stato la scelta di 1.286.000 spettatori con l’8.8% di share. Su Rai3, dopo una presentazione che ha segnato 717.000 e il 3.4%, Amore Criminale ha interessato 989.000 spettatori con il 5.2% di share. Su Rete4 Dritto e Rovescio ha registrato 803.000 spettatori con il 5.4% di share. Su La7 Piazzapulita ha raccolto 755.000 spettatori e il 5.3% di share. Su Tv8 la partita di Europa League: Servette-Roma ha guadagnato 990.000 spettatori con il 4.9% di share. Sul Nove Un Principe per Natale ha convinto 591.000 spettatori con il 3.1% di share.