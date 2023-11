Un professore 2: trama, cast e puntate della serie di Rai1 con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi Da giovedì 23 novembre, in onda su Rai1 Un professore 2, la seconda stagione in sei puntate con Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi, Damiano Gavino e Nicolas Maupas.

Claudia Pandolfi e Alessandro Gassmann, protagonisti della fiction Un professore 2

Da giovedì 23 dicembre, in onda su Rai1 Un professore 2. Nel cast della seconda stagione della fiction, Alessandro Gassmann nei panni di Dante Balestra, Claudia Pandolfi nel ruolo di Anita Ferro, Nicolas Maupas nel ruolo di Simone Balestra e Damiano Gavino che interpreta Manuel Ferro. La regia è di Alessandro Casale. La fiction è una coproduzione Rai Fiction e Banijay Studios Italy, è composta da sei puntate e dodici episodi ed è ambientata a Roma, molti episodi sono stati girati al Liceo Leonardo Da Vinci di via Cavour.

Anticipazioni prima puntata di giovedì 23 novembre

Le anticipazioni della prima puntata di Un professore 2, in onda giovedì 23 novembre alle ore 21:30 su Rai1. Nell'episodio 1, intitolato Eraclito: tutto scorre, è il momento di tornare a scuola. Anita e Dante sono ormai una coppia, anche se nessuno sa della loro relazione. Intanto, c'è un'importante novità. Mimmo, che si trova in carcere, ha ottenuto la semilibertà e lavorerà nella biblioteca della scuola. Manuel e Anita vengono sfrattati e così si trasferiscono a villa Balestra. Simone e Manuel iniziano a sospettare che ci sia una relazione tra i loro genitori. Anita intanto incontra Nicola Brandi, un uomo che riemerge dal suo passato.

L'episodio 2 è intitolato Bergson: il tempo. Anita incontra Nicola. Così, conosce Viola, la figlia costretta su una sedia a rotelle e che si rifiuta di frequentare la scuola. Anita chiede aiuto a Dante, ma Nicola non vuole che il professore intervenga. Simone viene aggredito da Ernesto. Mimmo lo difende e Ernesto finisce in coma. Dante si sottopone a dei controlli dopo un brutto mal di testa e le analisi evidenziano valori fuori norma. Floriana torna da Glasgow.

Il cast di Un professore 2: attori e personaggi

Claudia Pandolfi nel cast di Un professore 2

Alessandro Gassmann interpreta Dante Balestra;

Claudia Pandolfi interpreta Anita Ferro;

Nicolas Maupas interpreta Simone Balestra;

Damiano Gavino interpreta Manuel Ferro;

Domenico Cuomo interpreta Mimmo;

Christiane Filangieri interpreta Floriana; Luna Miriam Iansante interpreta Luna; Elisa Cocco interpreta Laura; Davide Divetta interpreta Matteo; Margherita Aresti interpreta Nina; Alice Lupparelli interpreta Viola; Khadim Faye interpreta Rayan; Thomas Trabacchi interpreta Nicola Brandi; Pia Engleberth interpreta Virginia Villa; Paolo Bessegato interpreta il professore Attilio Lombardi; Federica Cifola interpreta la preside Ada Smeriglio; Sara Cardinaletti interpreta Marina Girolami; Giorgio Gobbi interpreta Franco De Angelis; Francesca Romana De Martini interpreta Grazia Morelli; Mirko Frezza interpreta Pantera; Pio Stellaccio interpreta Molosso; Enzo Provenzano interpreta Ardenzi.

La trama di Un professore 2

Damiano Gavino interpreta Manuel

La seconda stagione ha inizio con Dante e Anita più innamorati che mai. Manuel e Simone, dopo avere scoperto la loro relazione, sembrano appoggiarla. Il professore più amato della tv, tornerà a mettersi alla prova tra gli amori complicati dei suoi allievi, genitori sempre più nervosi, sogni a occhi aperti e speranze infrante. In classe non solo Luna, Matteo e Laura che già conosciamo, ma anche volti nuovi come Nina, una studentessa di origini polacche e Rayan, talento del calcio arrivato dall'Africa. Ma anche Viola, una ragazza disabile e Mimmo, che dal carcere viene affidato in semilibertà alla scuola Leonardo Da Vinci per lavorare presso la biblioteca. A sconvolgere la relazione tra Dante e Anita ci penseranno l'ex moglie del professore, Floriana, e un uomo affascinante, Nicola, che viene dal passato di Anita.

Quante puntate sono e dove vederle in streaming e in replica

Le puntate di Un professore 2

La serie tv Un professore 2, è composta da sei puntate e dodici episodi, in onda ogni giovedì alle ore 21:30 su Rai1. Gli episodi sono disponibili in diretta streaming e in replica su RaiPlay. Ecco la programmazione completa della serie:

Prima puntata in onda giovedì 23 novembre;

Seconda puntata in onda giovedì 30 novembre;

Terza puntata in onda giovedì 7 dicembre;

Quarta puntata in onda giovedì 14 dicembre;

Quinta puntata in onda giovedì 21 dicembre;

Sesta puntata in onda giovedì 28 dicembre.