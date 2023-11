Un Professore 2, anticipazioni terza puntata 5 dicembre: Manuel scopre la verità su Nicola Le anticipazioni della terza puntata di Un Professore 2, in onda martedì 5 dicembre alle ore 21:30 su Rai1. Ecco cosa succederà nella fiction con Alessandro Gassman, Claudia Pandolfi, Damiano Gavino e Nicolas Maupas. Attenzione spoiler.

A cura di Ilaria Costabile

Un professore 2, anticipazioni terza puntata del 5 dicembre

Le anticipazioni della terza puntata della fiction Un Professore 2, in onda martedì 5 dicembre alle ore 21:30 su Rai1. Nella fiction con Alessandro Gassman, nei panni del professore di filosofia Dante, Claudia Pandolfi che interpreta Anita ferro, Damiano Gavino e Nicolas Maupas, ovvero Manuel e Simone, non mancheranno i colpi di scena e i nodi verranno al pettine non solo nelle vicende che riguardano i ragazzi, ma anche gli adulti dovranno fare i conti con quanto sta accadendo nelle loro vite.

Un Professore 2, le anticipazioni della terza puntata di martedì 5 dicembre

Le anticipazioni della terza puntata di Un Professore 2, in onda martedì 5 dicembre alle ore 21:30 su Rai1. Il terzo appuntamento con la fiction di Rai1, si divide in due episodi. Nel primo, chiamato Montaigne: Chi siamo, ad incappare in alcuni problemi è Mimmo. Il ragazzo gestisce alcuni affari per Molosso, ma finisce in un brutto giro. Manuel, dopo aver parlato con Nina e aver scoperto la verità sul suo conto, inizia a prendere le distanze. La ragazza, quindi, delusa da questo atteggiamento si confida con Dante, rivelandogli di avere una figlia, e quindi il professore cerca di convincere l'assistente sociale a riesaminare il caso di Nina e Lilli. Nel frattempo Ernesto si è svegliato dal coma e ha raccontato che non è stato Simone a colpirlo, così che il ragazzo possa tornare a scuola. È arrivato il momento che Anita racconti a Dante tutta la verità su Nicola che, intanto, trova conferma dei suoi sospetti.

La trama della terza puntata di Un Professore in onda martedì 5 dicembre

Manuel scopre la verità su Nicola e Anita

Il sesto episodio della terza puntata si intitola Thoreau: Un pianeta da salvare perché Dante si è sentito ispirato da un'ondata di caldo anomalo, per questa ragione decide di tenere una lezione sul filosofo americano Henry David Thoreau, sfidando i suoi studenti nel modo più sostenibile. Luna, spinta dal suo ammiratore sempre più insistente, si convince a mandargli delle foto osé. Nina incontra l'assistente sociale che le comunica di poter incontrare sua figlia. Manuel scopre, per caso, la verità su Nicola e affronta la madre Anita, incrinando ancora di più il loro rapporto. Rayan bacia Viola, mentre Nina e Manuel fanno l’amore. Dante, infine, riceve finalmente una diagnosi.