Ascolti tv giovedì 25 gennaio: chi ha vinto tra Doc – Nelle tue mani 3 e Terra Amara Gli ascolti tv di giovedì 25 gennaio 2024: chi ha vinto la sfida in termini di ascolti tra Rai Uno con la terza puntata di Doc – Nelle tue mani 3 e Canale 5 con la soap opera Terra Amara.

A cura di Ilaria Costabile

Ieri sera, giovedì 24 gennaio 2024, il palinsesto televisivo ha offerto ai telespettatori intrattenimento, film, programmi di approfondimento e attualità e pellicole di animazione per tutta la famiglia. Su Rai Uno è andato in onda la terza puntata della fiction Doc – Nelle tue mani 3, su Canale 5, invece, un nuovo appuntamento con la soap turca Terra Amara. Ecco chi ha vinto la sfida in termini di ascolti tv.

La sfida tra Rai1 con Doc – Nelle tue mani e Canale 5 con Terra Amara

Nella serata di giovedì 24 gennaio è andato in onda su Rai1 un nuovo appuntamento con Doc – Nelle tue mani, la fiction con Luca Argentero arrivata alla terza stagione e amatissima dal pubblico. Sebbene molti dei personaggi che si erano fatti amare nelle precedenti stagioni siano andati via, favorendo nuovi ingressi come quello della giovane e talentuosa Laura Cravedi nel ruolo di Martina Carelli, il pubblico è rimasto legato alla fiction. La terza puntata ha registrato, infatti, 5.422.000 telespettatori pari ad uno share del 26,29%, quella in seconda serata, 4.937.000 spettatori, 28,34% di share. Un risultato importante che conferma come il medical drama Rai abbia conquistato i gusti dei telespettatori di varie fasce d'età.

Su Canale 5, invece, la soap opera turca Terra Amara, nel suo appuntamento serale, riesce a macinare un certo seguito in fatto di pubblico, sebbene sia seguitissima anche nel pomeridiano. Ieri sera ha ottenuto 2.948.000 telespettatori pari ad uno share del 15,53%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Su Italia 1 il film Non-Stop è stato seguito da un netto di 995.000 telespettatori pari ad uno share del 4,98%. Su Rete 4 Dritto e rovescio ha registrato 938.000 pari ad uno share del 6,25%. Su La7 PiazzaPulita ha segnato 869.000 telespettatori pari ad uno share del 5,83%. Su Rai 3 Splendida Cornice è stato visto da 808.000 telespettatori, share del 4,46%. Su Rai 2 il film Bad Boys for Life ha registrato 520.000 spettatori, share del 2,71%. Su Nove Nove Comedy Club ha segnato 495.000 telespettatori pari ad uno share del 2,48%. Su Tv8 con Quelle brave ragazze ha registrato 398.000 spettatori pari ad uno share del 1,92%.