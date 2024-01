Ascolti tv domenica 14 gennaio: chi ha vinto tra Montalbano e Terra Amara Tutti i dati Auditel di domencia 14 gennaio. Chi ha vinto la gara degli ascolti tv tra Il commissario Montalbano su Rai1 e Terra Amara su Canale 5. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La serata di domenica 14 gennaio ha offerto un palinsesto ricco di film, serie tv e programmi di approfondimento. Nello specifico, su Rai1, c'è stato Il commissario Montalbano – La vampa d'agosto. Canale 5 ha trasmesso la soap opera Terra Amara. Sul Nove c'è stato Fabio Fazio con Che Tempo Che Fa che ha trasmesso l'intervista al Papa. Su Rai3, la puntata di Report dedicata al caso di Franco Meloni. Su Italia 1, il film Wonder Woman. Ecco tutti i dati Auditel della serata.

La sfida agli ascolti tv tra Montalbano e Terra Amara

Nella prima serata di domenica 14 gennaio, Rai1 ha trasmesso l'episodio del Commissario Montalbano, La Vampa d'agosto che ha raccolto 2.675.000 spettatori per uno share del 14.8%. Canale 5 ha messo in onda un nuovo episodio di Terra Amara: 2.769.000 spettatori e share pari al 15.2%. Canale 5, quindi, ha vinto gli ascolti tv della serata di domenica 14 gennaio. Sul Nove la puntata di Che Tempo Che Fa con ospite Papa Francesco ha raccolto ottimi risultati: hanno visto la puntata 2.641.000 spettatori e il 13% share. Nella seconda parte, invece, il programma è stato seguito da 1.266.000 spettatori netti per uno share del 9.6%. A seguire, il segmento di Che Tempo Che Fa – Il Tavolo è stato visto da spettatori netti per uno share del %.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Sulle altre reti generaliste: su Rai2 9-1-1 e a seguire 9-1-1: Lone Star raccolgono 688.000 e 774.000 spettatori e uno share pari al 3.3% e al 4%. Su Italia1 Wonder Woman ha raccolto 1.197.000 spettatori e share del 7%. La puntata di Report ha raccolto 1.846.000 spettatori e share del 9.5%. Su Rete4 il talk Zona Bianca ha raccolto 622.000 spettatori e share del 4.3%. Su La7 Il profumo del mosto selvatico ha interessato 406.000 spettatori con il 2.1%. Su Tv8 Petra 2 in prima tv free ha conquistato 408.000 spettatori con il 2.2%.