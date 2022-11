Antonino Spinalbese: “Con Belén fino a dicembre 2021”, lei si era già riavvicinata a De Martino Antonino Spianlbese ha rivelato al Gf Vip che la sua relazione con Belén Rodriguez sarebbe ufficialmente terminata a dicembre 2021. In quel periodo, però, la showgirl avrebbe cominciato a riavvicinarsi al marito Stefano De Martino.

A cura di Stefania Rocco

Antonino Spinalbese, nonostante la presunta diffida ricevuta prima del suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, ha seminato un’indiscrezione a proposto del suo rapporto con Belén Rodriguez. La showgirl argentina non ha mai datato pubblicamente la fine del rapporto con il padre di sua figlia Luna Mari, limitandosi a condividere la felicità della rappacificazione con il marito Stefano De Martino senza svelare i tempi del riavvicinamento. È stato Antonino, però, a volere puntualizzare che la storia con la ex sarebbe terminata solo a dicembre 2021, quando sul web e sui social erano già cominciare a circolare le prime indiscrezioni circa un ritorno di fiamma con il conduttore Rai.

Antonino Spinalbese: “I tempi? Problemi di Belén, non miei”

Parlando con Oriana Marzoli e Alberto De Pisis, Antonino ha rivelato che la relazione con la madre di sua figlia sarebbe ufficialmente terminata, dopo un periodo di tira e molla, a dicembre 2021. “Non diamo troppi riferimenti temporali”, gli ha quindi consigliato Alberto ma Antonino, rivolgendosi direttamente alla telecamera, ha platealmente ignorato il consiglio: “Eh vabbè, amore mio. Sono problemi suoi, non miei”.

A dicembre 2021 le prime indiscrezioni sul ritorno di fiamma con Stefano De Martino

Dopo la frecciatina diretta alla ex, Antonino ha preferito non aggiungere altro, probabilmente anche per evitare di alimentare un polverone. Ma la volontà di fare chiarezza circa i tempi della separazione potrebbe avere un motivo preciso. Proprio a dicembre 2021, periodo in cui Spinalbese colloca la rottura con Belén, risalgono le prime indiscrezioni sul web e sui social a proposito di un riavvicinamento in corso tra Rodriguez e il marito Stefano De Martino. Fu Belén, pubblicando una Instagram story, a lasciare intendere di avere ripreso ad avere un rapporto disteso con quello che all’epoca si pensava fosse ancora il suo ex. L’occasione arrivò con l’intervista rilasciata dal conduttore Rai a Che tempo che fa, intervista che Belén guardò da casa da spettatrice e che decise di condividere con una Instagram story.