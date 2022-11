Antonino Spadaccino dopo la vittoria di Tale e Quale show: “Questo programma mi ha fatto tanto bene” Antonino Spadaccino commenta con un video sulla pagina Instagram la vittoria di Tale e Quale show 2022 con uno straordinario Riccardo Cocciante: “Un’esperienza pazzesca! Grazie ai coach e ai giudici, a Carlo (Conti, ndr) che mi ha voluto nella sua famiglia. Questo programma mi ha fatto veramente tanto bene”.

Antonino Spadaccino commenta con un video sulla pagina Instagram la vittoria di Tale e Quale show 2022 con uno straordinario Riccardo Cocciante nel brano Se stiamo insieme. Le emozioni sono state tantissime in queste settimane e la gestione del carico emotivo ha accompagnato di pari passo quella delle performance.

Non ci posso credere, è successo davvero: ho vinto Tale e quale show. Un'esperienza pazzesca! Grazie ai coach e ai giudici, a Carlo (Conti, ndr) che mi ha voluto nella sua famiglia. Questo programma mi ha fatto veramente tanto bene. Grazie alla musica italiana e al bel canto che esiste ancora, ce la possiamo fare. Adesso però andiamo a festeggiare, grazie a tutti di cuore del vostro amore.

I commenti sotto il post fanno trasparire il bene e l'attaccamento che il mondo della musica, e in generale quello dello spettacolo, ha sempre dimostrato ad Antonino Spadaccino dopo la fortunata esperienza di Amici. La quarta edizione del noto talent show di Maria De Filippi lo vide vincitore sia della gara con i cantanti sia del premio della critica, una standing ovation generale che lasciò presagire il meglio per una delle voci più particolari arrivate in un contenitore televisivo per aspiranti artisti.

Così non è stato, la carriera di Antonino ha incassato delle severe flessioni e interi periodi di oblio, tornando qui e lì a conquistare fugaci momenti di popolarità con preziosi singoli e collaborazioni, prima tra tutte quella con l'amica Emma Marrone. Ed è stata proprio lei ad accaparrarsi il primo commento nella lista di amici che non aspettavano altro di vederlo trionfare sul podio. Una serie di emoticon capeggiate da un enorme cuore rosso ha dato il via alla condivisione di una gioia che ha travolto tanti volti noti dello spettacolo italiano. E lo stesso Andrea Dianetti, secondo classificato di Tale e Quale show 2022, non ha potuto che ironizzare sulla competizione e partecipare attivamente ai festeggiamenti.