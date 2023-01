“Antonella sei una zo**ola” e Donnamaria scoppia a ridere: la reazione fa infuriare Luca Onestini Continuano le urla fuori la casa del GF VIP: dopo Clarissa Selassiè, una telespettatrice con il megafono fuori le mura di Cinecittà ha insultato Antonella Fiordelisi. “Sei una zo**ola”, e Edoardo Donnamaria è scoppiato a ridere. Onestini lo ha sgridato: “Ma che ca**o ridi?”

A cura di Gaia Martino

Lo scorso sabato sera diverse persone si sono presentate fuori le mura di Cinecittà per parlare ai concorrenti del Grande Fratello VIP. Oltre Clarissa Selassié che ha gridato il suo amore ad Andrea Maestrelli, alcune fan con il megafono si sono rivolte ad Antonella Fiordelisi, urlandole insulti volgari. Ad udirli però Edoardo Donnamaria e Luca Onestini che in quel momento si trovavano in veranda: la reazione del volto di Forum sta facendo discutere i telespettatori su Twitter. Non appena ascoltato l'insulto è scoppiato a ridere, poi: "Ora glielo dico".

Le urla contro Antonella Fiordelisi

Sabato sera Edoardo Donnamaria e Luca Onestini erano in veranda quando, dall'esterno, sono arrivate delle urla: "Antonella, sei una zo**ola". Il volto di Forum ha reagito con una grossa risata: "No, dai, min*ia, che c**o ridi, sei fuori?", la replica di Onestini. "Che devo fare devo piangere? Certo che glielo dico, bisogna dire tutto in una relazione" ha aggiunto Edoardo prima di chiamare in veranda la fidanzata. "Sai che ti hanno urlato? Antonella, sei una zo**ola", il racconto. "Ma che dici" ha risposto la Fiordelisi prima di rimanere in silenzio davanti Luca Onestini dispiaciuto per l'accaduto.

A far discutere ora l'atteggiamento del concorrente che anziché difenderla, è scoppiato a ridere. "Maleducato", "Imbarazzante", "Il fidanzato ideale", alcuni pensieri degli utenti social.

La pace dei Donnalisi dopo la rottura

Nell'ultima puntata in diretta andata in onda avevano deciso di mettere un punto alla loro storia, tra parolacce e insulti Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi erano stati anche sgridati dal conduttore Alfonso Signorini per il modo in cui avevano affrontato la discussione. Dopo diversi confronti tra loro sembra essere tornato il sereno: ieri sera i due VIP si sono regalati una vasca rilassante di coppia. Tra abbracci, baci e canti hanno trascorso alcune ore insieme in totale relax.