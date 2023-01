Clarissa Selassié urla fuori dal GFVip il suo amore per Andrea Maestrelli: “Sono pazza di te” La Selassié si è presentata fuori dalle mura di Cinecittà per gridare il suo amore ad Andrea. “Sono pazza di te, ti aspetto fuori e accenna co sti limoni”, è stato il suo messaggio riferito ai recenti episodi. Immediata la reazione di Giaele: “Bacio un ragazzo e queste vengono qui ad urlare”.

A cura di Giulia Turco

Clarissa Selassié torna al Grande Fratello Vip e confessa una cotta per Andrea Maestrelli. L’ex concorrente della passata edizione del reality ha ammesso che i baci che Andrea ha regalato a Giaele degli ultimi giorni l’hanno infastidita parecchio e che sarebbe persino disposta ad aspettare il concorrente una volta fuori dalla Casa.

Il messaggio di Clarissa Selassié per Andrea Maestrelli

La Selassié si è presentata fuori dalle mura di Cinecittà per gridare il suo amore ad Andrea. “Sono pazza di te, ti aspetto fuori e accenna co sti limoni”, è stato il suo messaggio riferito ai recenti episodi. Intercettata da Biccy.it, Clarissa ha ammesso che il suo interesse per Maestrelli dura da tempo: “Ci conoscevamo da tanto tempo, lui andava a scuola con Lulù. Non ci eravamo mai calcolati, anche per timidezza”, spiega. “Però mi sono dichiarata, è un bravissimo ragazzo ed è proprio bono. Gli ho detto ‘Quando esci ti porto a casa e sei mio’. Per questo gli ho urlato. Molti mi hanno confusa con Lulù, ma ero io”.

La reazione di Andrea e il fastidio di Giaele

In giardino con Giaele e Davide, Andrea ha sentito tutto e si è interrogato su chi potesse esserci fuori dalla Casa. In un primo momento non sembrava convincersi che potesse trattarsi davvero delle Selassié e Donadei ha persino ipotizzato che potesse esserci l'ex fidanzata di Andrea da Bari, ma alla fine è parso a tutti palese che fossero Clarissa e Lulù a passarsi il megafono. Un episodio che ha lasciato piuttosto interdetta Giaele, che dopo il gioco della bottiglia di qualche sera prima e i due baci appassionati con Andrea Maestrelli, non ha apprezzato la dichiarazione d’amore della Selassié. “Io bacio un ragazzo e ho Dana che rosica di brutto, queste che vengono ad urlare”, si è sfogata con Oriana. “Io non lo so, non ce la faccio più”.