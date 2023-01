Edoardo Donnamaria piange per Antonella Fiordelisi: “Se solo sapessi le cose che non riesco a dirti” Al Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria è scoppiato a piangere. Antonella Fiordelisi ha provato a consolarlo, asciugandogli le lacrime.

A cura di Daniela Seclì

Al Grande Fratello Vip, continuano le manovre di riavvicinamento tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Se la gieffina sembra ancora ferita dal comportamento del concorrente, lui è impaziente di riprendere la loro storia d'amore.

La confidenza di Antonella Fiordelisi a Andrea Maestrelli

Antonella Fiordelisi ha confidato a Andrea Maestrelli di non avere ancora avuto un chiarimento con Edoardo Donnamaria: "Se abbiamo chiarito? No. A me danno fastidio delle cose. Mi ha detto delle cattiverie che io a lui non avrei mai detto, proprio perché lo amavo. Ha fatto anche delle cose apposta che mi hanno dato fastidio". E ha continuato, assicurando di non poter provare interesse per un uomo simile:

A me un uomo che, quando si butta una donna addosso, ride e dice: "No dà fastidio ad Antonella", a me non piace. Non devi dire che dà fastidio alla tua ragazza, ma che a te dà fastidio che si butti addosso. Io, se vado in discoteca e sono fidanzata, se uno ci prova con me dico: "Scusa, spostati dal cavolo". Il problema è che io, quando sono fidanzata, sono troppo seria. Non posso fidanzarmi, perché so che non verrò ricambiata allo stesso modo. So che se io e lui usciamo da qua insieme, io do troppo. Lui è bravo solo all'inizio.

Antonella Fiordelisi asciuga le lacrime di Edoardo Donnamaria

Le parole di Antonella Fiordelisi, però, si sono sgretolate quando la concorrente ha raggiunto Edoardo Donnamaria nella stanza Flower Power dove il gieffino era in lacrime per lei. Lo ha abbracciato e gli ha asciugato il viso. Edoardo, dal canto suo, gli ha confidato: "Se tu sapessi quello che ho in testa io, che non ti riesco a dire, non avresti neanche un attimo di paura su quello che posso fare con altre persone”. Antonella ha ribadito di fare fatica a fidarsi, ma il ritorno di fiamma ormai sembra a un passo.