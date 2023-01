Antonella Fiordelisi: “Edoardo non stiamo insieme” e Donnamaria: “Hai avuto atteggiamenti vomitevoli” Al Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi si è riavvicinata a Edoardo Donnamaria ammettendo di essere “attratta fisicamente e mentalmente” da lui. Tuttavia, ha precisato che non sono tornati insieme. Il video del chiarimento.

Al Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria si sono ritagliati un po' di tempo per starsene da soli in camera da letto per avere un chiarimento e porgersi le scuse reciproche. Antonella, che in diretta aveva assicurato ad Alfonso Signorini che non sarebbe mai tornata con Edoardo, ci ha tenuto a precisare:

Ricordati queste cose che sto dicendo: non stiamo insieme adesso, sono attratta da te sia fisicamente che mentalmente purtroppo. Ti cerco con lo sguardo e vedo che anche tu lo fai, quindi non possiamo stare separati, senza rivolgerci la parola.

Il chiarimento tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria

Antonella Fiordelisi ha accolto la pretesa di Edoardo Donnamaria di avere le sue scuse. La concorrente, tuttavia, ha anche rimarcato di essere fermamente convinta di non avergli mai mancato di rispetto. Se lo ha fatto, è stato solo i primi tempi:

Principalmente ti chiedo scusa più per il rapporto iniziale che c'è stato, perché io non sento di averti mancato così tanto di rispetto come hai fatto tu. […] Purtroppo quando uno ama, vede della malizia in tutto, quindi ti chiedo scusa per quella cosa di Antonino. Ti chiedo scusa perché a volte ho fatto dei giochini psicologici per vedere come reagivi. Non ti chiedo scusa perché ho ballato troppo a Capodanno. Io ballo così quanto mi pare.

I due gieffini si chiedono scusa a vicenda

Su questo punto, Edoardo Donnamaria l'ha interrotta: "Quando tu balli con le tue amiche, non ti ho mai detto un caz**. Se tu balli in maniera provocante con altri uomini, mi fai incaz**re e lo sai. […] Io voglio che tu mi chieda scusa per le cose che sai che non dovevi fare. Capito? Non è difficile". Antonella Fiordelisi si è scusata, senza troppa convinzione e Edoardo ha continuato:

Questi atteggiamenti per cui mi hai chiesto scusa, a me fanno vomitare. Ho esagerato con le parole, però è la verità, mi fanno vomitare. Ti chiedo scusa per le modalità, però è una cosa che penso. E poi ti chiedo scusa perché quando ti sei messa sul divanetto, abbracciata con Daniele davanti a me – tu puoi raccontarmi quello che ti pare, ma tanto lo so che lo hai fatto apposta – e io, l'ho fatto apposta a mettermi sdraiato sullo stesso divanetto con Giaele e Micol. Volevo vedere come reagivi. Sai cosa è successo? Che dopo due minuti piangevi disperata all'angoletto.

Antonella ha concluso: "Non piangevo per quello, ma per la mancanza di rispetto. Hai superato il limite". Sarà il chiarimento definito o i due gieffini continueranno con questo estenuante tira e molla? Non resta che attendere le prossime puntate.