Antonella Fiordelisi: “Alex Belli mi ha proposto una cosa a tre con la moglie Delia Duran” Antonella Fiordelisi, concorrente del Grande Fratello Vip, rivela di avere ricevuto una proposta da parte di Alex Belli prima di entrare nella Casa: “Mi ha proposto una cosa a tre con la moglie Delia Duran”.

Antonella Fiordelisi sarebbe potuta entrare a far parte, almeno per qualche ora, del ménage familiare di Alex Belli e Delia Duran. È stata la schermitrice, concorrente del Grande Fratello Vip, a rivelare a Edoardo Donnamaria di avere ricevuto una proposta sexy da parte dell’attore di Centovetrine, proposta che Antonella avrebbe rifiutato perché disinteressata, sebbene colpita in positivo dalla simpatica coppia.

Antonella Fiordelisi: “Ho rifiutato la proposta di Alex Belli”

Antonella ha confidato a Edoardo Donnamaria la proposta ricevuta da Alex Belli. Ha specificato di averla rifiutata perché non interessata: “Mi ha proposto una cosa a tre, gli ho detto di no. È vero, non ho problemi a dirlo. Con Delia. Sono bravissima, però. Sono simpaticissima, divertenti. Loro hanno un amore libero. Lo sai, no? Gli ho detto che non sono mai stata con una donna. Quando vorrò stare con una donna, gli farò sapere”.

Edoardo Donnamaria: “Quando vorrai stare con una donna, avvisa me”

Donnamaria ha commentato: “Ma dillo a me, no?”. Ma, registrata l’espressione infastidita di lei, ha immediatamente fatto marcia indietro: “Poi io ti dirò di no perché non voglio condividerti con nessuno però dillo a me”. Donnamaria e Antonella stanno vivendo una storia nella Casa del Gf Vip, cominciata nonostante qualche difficoltà iniziale. Dopo una battuta d’arresto, determinata dall’avvicinamento tra Antonella e Antonino Spinalbese, i due hanno finalmente deciso di approfondire il loro rapporto.

Il rapporto libero di Alex Belli e Delia Duran

La storia d'amore tra Alex Belli e Delia Duran ha tenuto banco nella Casa durante la scorsa edizione del GF Vip. L'attore ammise il suo interesse nei confronti di Soleil Sorge e lasciò intendere che un eventuale avvicinamento fisico non sarebbe stato un problema. Fu Delia, diventata concorrente qualche mese più tardi, a spiegare con maggiore precisione che cosa intendesse dire il marito parlando di "amore libero".