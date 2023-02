Antonella Fiordelisi al fidanzato Edoardo: “Micol te l’ha data la prima sera, qui fa la santa” Altra frase infelice di Antonella Fiordelisi nella Casa del Grande Fratello Vip. Parlando di Micol Incorvaia con il fidanzato Edoardo Donnamaria, ha detto: “Te l’ha data la prima sera, qui fa la santa”.

A cura di Stefania Rocco

Antonella Fiordelisi, in più di un'occasione, ha specificato di essere vittima di attacchi gratuiti da parte dei coinquilini conosciuti al Grande Fretello Vip. Sostiene di non averli quasi mai provocati e di non avere l'abitudine di parlare male degli altri, soprattutto alle spalle, accusa che invece muove ai suoi detrattori. Eppure, solo qualche ora fa, l'influencer salernitana si è lasciata andare auna frase spiacevole nei confronti di Micol Incorvaia, ex flirt del fidanzato Edoardo Donnamaria.

Che cosa ha detto Antonella Fiordelisi di Micol Incorvaia

Infastidita dal fatto che, nel corso dell'ultima puntata del GF Vip, il fidanzato Edoardo avesse parlato di Micol come di una cara amica, quella che più di tutti gli altri lo aveva aiutato all'interno della Casa, Antonella ha sfogato il suo fastidio su Micol. "Con una persona che ti sei sc***to svariate volte, che te l'ha data la sera appena ti ha visto, tutte le cose che mi hai detto, e cioè subito, non come fa qua la santarellina". Una frase spiacevole prnunciata a poche ore dal momento in cui il conduttore del GF Vip aveva invitato il gruppo a evitare liti eccessive come quelle che hanno caratterizzato la vita nella Casa nel corso dell'ultima settimana.

Perché Antonella Fiordelisi è arrabbiata con Micol Incorvaia

Il motivo che si cela dietro il giudizio eccessivamente severo di Antonella nei confronti di Micol è probabilmente da ricercare nelle parole spese da fidanzato Edoardo nei confronti dell'amica e mostrate a Fiordelisi in una clip. "Qui dentro ho capito che Micol è un’amica, è quella che mi è stata più vicino di tutti quando io sono stato male", aveva detto Edoardo, "Antonella come può mettermi di fronte ad una scelta? o non posso rinunciare ad un’amica così".