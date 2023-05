Antonella Clerici torna in tv dopo la febbre: “Ho avuto un crollo psicofisico, l’età si fa sentire” Antonella Clerici torna in studio a È sempre mezzogiorno dopo la breve pausa per la malattia e rassicura il suo pubblico: “Non è stato niente di grave, accumulo stress per il lavoro e tutti gli altri impegni e alla fine cado in ko totale”.

Antonella Clerici torna al lavoro in tv dopo un giorno di pausa per via della malattia che l'ha costretta a letto nella giornata di lunedì 29 maggio. La primavera per la conduttrice è sempre un periodo frenetico, in cui le difese immunitarie vanno ad abbassarsi ed ecco perché le capita spesso di ammalarsi. Tornata in diretta col sui programma È sempre mezzogiorno, la padrona di casa ha voluto però rassicurare il suo pubblico.

Antonella Clerici torna a È sempre Mezzogiorno

Lo studio l'ha accolta con una sigla di Wonder Woman e lei ha subito ironizzato: "Macché Wonder Woman, una volta forse quando mi appendevo da tutte le parti. Adesso altro che, l'età si sente. Mi sono ammalata", spiega. "Chi mi conosce lo sa che spesso mi capita proprio nel mese di maggio, perché accumulo stress per il lavoro e i tanti impegni, quindi cado in ko totale", ha aggiunto. "Però insomma oggi sono qui, mi sento un po' meglio e vi voglio ringraziare per l'affetto con cui mi avete circondato sui social, sia voi da casa che i miei colleghi. Non è niente di grave", ha assicurato, "È un crollo psicofisico che capita anche a me, essendo umana. L'anno scorso, ad esempio, proprio in questo periodo ho preso il Covid, pur non avendolo mai preso prima".

Il racconto della febbre sui social

A raccontare del ‘febbrone‘ che l'ha costretta a letto era stata lei stessa utilizzando i suoi profili social. "Ko. Oggi x la prima volta da che ho memoria non sarò con voi. Un febbrone gigantesco da ieri non mi consente di alzarmi dal letto", le parole prima di far sapere che il suo È sempre mezzogiorno andrà regolarmente in onda oggi con puntata speciale dolci. "Spero di vederci domani! Wonder woman inizia ad avere cedimenti", aveva scherzato con un selfie scattato dal letto. In sostituzione della puntata, lunedì 29 maggio è andata in onda la replica di uno speciale dolci del programma.