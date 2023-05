È sempre mezzogiorno in onda con una replica, Clerici: “Un febbrone non mi fa alzare dal letto” Antonella Clerici si mostra su Instagram dal letto: “Un febbrone gigantesco da ieri non mi consente di alzarmi dal letto”. In onda su Rai Uno una replica di È sempre mezzogiorno.

Antonella Clerici è stata costretta a fermare oggi il suo programma È sempre mezzogiorno, lo show culinario in onda su Rai Uno dalle 11.55. Non ci sarà dunque la diretta dagli studi Rai di Milano oggi, lunedì 29 maggio 2023: andrà in onda una puntata in replica. La conduttrice televisiva con un post su Instagram ha fatto sapere ai follower di essere malata: una febbre alta la costringe a restare a letto oggi. "Spero di vederci domani", le parole con il volto serio e turbato.

Le parole di Antonella Clerici

Con un selfie scattato dal letto, Antonella Clerici ha mostrato le sue condizioni di salute questa mattina. Ha spiegato di avere da due giorni la febbre alta. Per questo motivo è stata costretta a bloccare la diretta oggi. "Ko. Oggi x la prima volta da che ho memoria non saro' con voi. Un febbrone gigantesco da ieri non mi consente di alzarmi dal letto", le parole prima di far sapere che il suo È sempre mezzogiorno andrà regolarmente in onda oggi con puntata speciale dolci. "Spero di vederci domani! Wonder woman inizia ad avere cedimenti" ha concluso.

La celebre conduttrice televisiva ha ricevuto numerosi messaggi di pronta guarigione da amici e colleghi. Un cuore da Alessia Marcuzzi, Chiara Francini, Paolo Conticini, Francesca Fagnani, Vincenzo de Lucia: "Rimettiti presto", il pensiero di tutti.

In onda la replica della puntata dedicata ai dolci

Vista l'assenza della conduttrice televisiva, costretta a stare al letto per una forte influenza, è saltata la diretta di oggi, ma non l'appuntamento con il programma per i telespettatori. Su Rai Uno è in onda regolarmente il programma È sempre mezzogiorno ma con una replica di una puntata dedicata ai dolci. L'anticipazione l'aveva regalata già il profilo ufficiale social del programma: "Oggi andremo in onda con una puntata speciale dedicata ai dolci".