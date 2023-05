Anna Moroni torna a cucinare su Rai1, nel 2018 lasciò La prova del cuoco con Antonella Clerici Anna Moroni torna a cucinare su Rai1, ospite di UnoMattina. Si tratta di un gradito ritorno per la cuoca che aveva abbandonato la sua postazione a La prova del cucio nel 2018, con l’addio di Antonella Clerici al programma.

A cura di Stefania Rocco

Massimiliano Ossini riporta Anna Moroni su Rai1. La celebre cuoca, per anni volto de La prova del cuoco all’epoca in cui il programma era condotto da Antonella Clerici, abbandonò la trasmissione quando la conduttrice cedette il posto a Elisa Isoardi nel 2018. Con la chiusura del programma due anni dopo e l’avvento di È sempre mezzogiorno, Moroni è tornata su Rai1 sempre ospite della Clerici nel 2021 per solo una settimana. Adesso è Ossini a riportarla su Rai1 con UnoMattina.

La partecipazione di Anna Moroni a UnoMattina

Già da qualche tempo, la celebre cuoca partecipa a UnoMattina grazie a qualche sporadica apparizione. Sarebbe stato il conduttore a volerla per poter riportare in onda un volto caro agli spettatori di Rai1. Anna è spesso ospite delle rubriche dedicate alla cucina. Nella puntata di oggi 24 maggio, ad esempio, ha realizzato una frittata. Lo scorso 11 maggio, invece, Ossini l’aveva voluta affinché mostrasse come realizzare la sua “imbattibile versione” – lei stessa la definisce così – della fettina panata.

Chi è Anna Moroni

Nata a Roma nel 1939, Anna Moroni (Urbani è il cognome da nubile), è un volto caro al pubblico di Rai1. Appassionata di cucina, prima di dedicarvisi completamente è stata a lungo interprete presso l’Ambasciata d’Australia a Roma. La collaborazione con Antonella Clerici e La prova del cuoco cominciò nel 2002 quando la conduttrice la inserì nel cast fisso affinché diventasse protagonista di alcune rubriche di cucina. Il sodalizio tra le due è proseguito fino al 2018, quando sia Clerici che Moroni abbandonarono La prova del cuoco con l’avvento di Elisa Isoardi. Anna è inoltre autrice di diversi libri di cucina, alcuni dei quali realizzati in collaborazione con Clerici. “Quando Antonella è andata via, il produttore ha voluto cambiare tutto e non mi hanno cercato assolutamente”, spiegò Anna nel 2018, motivando così la sua uscita da La prova del cuoco. Ricontattata dopo il vertiginoso calo di ascolti subito dal programma, Moroni rifiutò di rientrare. Tornata ospite della Clerici con È sempre mezzogiorno nel 2021, adesso sembrerebbe avere avviato una collaborazione con Ossini e UnoMattina.