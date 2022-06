Antonella Clerici ha il Covid: “Quando sei malata, i tuoi cani non ti lasciano mai sola” Antonella Clerici ha contratto il Covid. Lo ha annunciato la stessa conduttrice di È sempre mezzogiorno, in una serie di Instagram Stories.

A cura di Daniela Seclì

Antonella Clerici è risultata positiva al Covid. In questa fase, in cui si assiste a una nuova ondata di contagi, la conduttrice del programma di Rai1 È sempre mezzogiorno ha fatto sapere di essere tra coloro che hanno preso il virus. A farle compagnia, mentre è in isolamento, ci pensano i suoi amatissimi cani.

Antonella Clerici in isolamento a causa del Covid

Antonella Clerici ha annunciato nelle Instagram Stories di essere risultata positiva: "Covid time, prima o poi tocca a tutti", ha ironizzato amaramente facendo probabilmente riferimento al numero di contagi in crescita. Nel primo dei tre scatti pubblicati, la cinquantottenne è a letto, mentre uno dei suoi cuccioli riposa accanto a lei, adagiato sulle coperte. Nel secondo scatto, ha mostrato un altro dei suoi cani, seraficamente addormentato sul pavimento accanto al letto: "Quando sei malata e i tuoi cani non ti lasciano mai sola". Infine, nella terza foto Antonella Clerici è immortalata mentre fa l'aerosol. La didascalia recita: "Aerosol time, stay positive".

Anche Amadeus ha il Covid

Nei giorni scorsi, anche un altro volto Rai ha dovuto sottrarsi a un impegno perché risultato positivo al Covid. Stiamo parlando di Amadeus. Il conduttore sta già lavorando al Festival di Sanremo 2023 e, dopo aver diffuso il regolamento completo, ha sganciato la prima bomba: Chiara Ferragni sarà la co-conduttrice della prima e dell'ultima puntata della kermesse canora. Una notizia che ha portato il festival a schizzare in cima alla lista dei trend di Twitter, sebbene manchino ancora otto mesi alla messa in onda. Amadeus, in questi giorni, è stato costretto a uno stop forzato. Non si è presentato al Premio Biagio Agnes, serata condotta da Mara Venier e Alberto Matano, perché positivo al Covid. Il conduttore, come fa sapere il sito DavideMaggio.it, starebbe bene.