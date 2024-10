video suggerito

Anna e Alfred sono tornati insieme dopo Temptation Island: “Lui ha dato la colpa al programma” Emergono indiscrezioni sulla coppia più chiacchierata di questa edizione di Temptation Island: la relazione con la tentatrice sarebbe già finita e Alfred sarebbe tornato da Anna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Brucia ancora il falò di Anna e Alfred. Le voci che circolano sui due protagonisti di Temptation Island parlano di una rottura praticamente immediata tra Alfred e Sofia, la tentatrice con cui lui aveva deciso di lasciare il programma. Secondo quanto si apprende, Alfred avrebbe dato la colpa al programma per il suo comportamento e sarebbe tornato tra le braccia di Anna.

Che cosa è successo tra Anna e Alfred dopo Temptation Island

Siamo ormai alla fine di questa stagione di Temptation Island, ma uno degli episodi più chiacchierati riguarda la coppia formata da Anna e Alfred. Durante il falò finale, Alfred ha deciso di mettere un punto alla relazione con Anna, confessando di non amarla più. Anna, però, ha manifestato apertamente i suoi dubbi adducendo tutto all'infatuazione di Alfred per Sofia. Stando a quanto rivela l'esperta di gossip Deianira Marzano, la relazione tra Alfred e Sofia è durata poco. Sofia, infatti, avrebbe già ripreso a frequentare un ragazzo che conosceva prima del programma: "Conosco bene Sofia, e lei ha ricominciato a vedere un vecchio amico, nonostante fosse uscita con Alfred."

La strategia di Alfred: lui accusa il programma, ma Anna lo perdona

L'indiscrezione non finisce così. Nelle ultime ore, è emersa una nuova rivelazione che ha cambiato ancora una volta lo scenario di questa relazione. Stando a quanto rivelato da una fan dello show, Alfred avrebbe ammesso che la sua rottura con Anna faceva parte di una strategia studiata a tavolino dal programma: "Anna lo ha perdonato, come ha sempre fatto. La sua famiglia è furiosa per come sono andate le cose, ma sembra che Alfred abbia telefonato ai genitori di Anna, in lacrime, per spiegare che tutto era stato orchestrato". Sarà vero? Certo che, se questa confessione fosse confermata, le critiche non dovrebbero mancare per un atteggiamento profondamente deludente soprattutto di Anna. Lei, infatti, era stata apprezzata per la sua fermezza. Siamo nel campo delle indiscrezioni, ricordiamocelo: per sapere com'è finita, dobbiamo aspettare la puntata finale di Temptation Island.