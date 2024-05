video suggerito

All'Isola dei Famosi Edoardo Stoppa ritrova i suoi figli: "Papà, ti ricordi di questo delirio?" Edoardo Stoppa ritrova i figli con un video messaggio dall'Italia. Commozione per lui e gli altri naufraghi: "La mia famiglia è la mia fonte di ispirazione in ogni prova".

A cura di Andrea Parrella

Edoardo Stoppa è senza dubbio uno dei protagonisti di questa edizione de l’Isola dei Famosi. Il naufrago, nella puntata del 26 maggio, ha ricevuto una sorpresa da parte della sua famiglia. Un videomessaggio che Stoppa ha ricevuto come ricompensa a una prova fisica da cui non si è tirato indietro: “Il pensiero alla mia famiglia mi motiva ogni istante, penso a Juliana e ai miei bambini. È la mia ragione di sopravvivenza. Io seguo me stesso e so che ci sono loro a casa ad aspettarmi e a guardarmi. Voglio essere un esempio per loro”, ha affermato.

Edoardo Stoppa ritrova i figli

È arrivato quindi il videomessaggio di Juliana Moreira, sua moglie, e Lua Sophie e Sol Gabriel, i figli di Edoardo Stoppa. “Ciao papà, ti ricordi questo diario? Dentro ci hai scritto tanti messaggi per farci stare meglio e non farci piangere per la tua mancanza. Uno dice ‘siete fantastici, speciali e unici, credete in voi stessi’. Io voglio dirlo a te. Noi tifiamo per te. Sei il migliore”, queste le loro parole. Nelle immagini in compagnia dei bambini c’era anche la nonna Gabriella, che ha aggiunto un messaggio di incoraggiamento a lui rivolto: “Resisti, non manca molto. Il premio finale sarà bellissimo, perché è la tua famiglia”, ha detto al figlio. Un messaggio che ha toccato anche il cuore degli altri naufraghi, soprattutto di Samuel Peron che non è riuscito a trattenere le lacrime.

Le parole di Stoppa: "La mia famiglia è la mia ispirazione"

Dopo avere ascoltato il messaggio dei figli Lua Sophie e Sol Gabriel e della mamma Gabriella, Edoardo Stoppa ha avuto anche modo di parlare per qualche istante con la moglie Juliana Moreira, che già nelle scorse settimane era andata a trovarlo sull'Isola, costringendolo al sacrificio di non poterla abbracciare che per pochi istanti, pena la perdita di risorse per il gruppo. Moreira era presente in studio, come per ogni puntata di questa edizione. Questo il commento di Stoppa: “La mia famiglia è la mia fonte di ispirazione in ogni prova. Juliana è una donna meravigliosa, mi incita sempre. Quest’Isola regala momenti meravigliosi e ti insegna tanto”.