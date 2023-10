Alfonso Signorini zittisce Vittorio Menotti al Grande Fratello: “Hai sbagliato programma” La svolta anti-trash voluta dai piani alti di Mediaset si è ritorta contro il Grande Fratello. I concorrenti tendono a minimizzare, evitando ogni lite. Ma nella puntata del 2 ottobre il conduttore Alfonso Signorini ha perso la pazienza.

La svolta anti-trash voluta dai piani alti di Mediaset si è abbattuta contro le dinamiche stesse del Grande Fratello. L’atteggiamento dei concorrenti che tendono a minimizzare, disinnescare le liti ed evitare confronti, soprattutto nel pieno della diretta, è ormai il filo rosso che lega le puntate di questa edizione. Ma nella puntata del 2 ottobre, il conduttore Alfonso Signorini ha perso la pazienza. Il blocco iniziale della puntata era dedicato alla posizione di Beatrice Luzzi nella Casa e ai suoi scontri con il resto dei concorrenti, in particolare con Giselda Torresan. Ma dopo i confronti accesi di qualche giorno fa, in puntata regna la calma piatta.

Giselda e Beatrice disinnescano la lite, Signorini parla di “delusione”

“È un gioco”, minimizza Giselda dopo avere visto il filmato di quanto accaduto in settimana. “Non mi sembrava un gioco. Hai detto che intendevi buttare la pasta che aveva cucinato lei”, la pungola il conduttore ma l’ex operaia non raccoglie. Anche Beatrice evita di esasperare lo scontro e a proposito della lite con Giselda dice: “Mi scuso perché l’espressione del guinzaglio la usiamo a Roma con leggerezza. Non mi riferivo nemmeno a Giselda ma a Rosy. Intanto, voglio dire che Giselda non l’ho mai nominata e qui ci sono persone che la nominano dalla prima settimana. Io ho avuto un ruolo ingrato ma dovevo scegliere una persona tra quattro e ho scelto quella che mi aveva ferita. Con lei pensavo di avere un rapporto sincero”. Signorini comincia a far trapelare il suo fastidio: “In prima serata giocate tutti a minimizzare ma il pubblico non è scemo. Almeno tu, Rosy, non deludermi”. Nemmeno Rosy Chin, però, è interessata ad approfondire l’argomento in diretta e si limita a commentare con cautela: “Forse è Beatrice che manipola gli altri, che è il difetto che attribuisce a me. Non è nel mio stile manipolare le persone”.

Esplode il fastidio di Signorini, a farne le spese è Vittorio Menozzi

Signorini cambia quindi interlocutore e interroga Vittorio Menozzi a proposito di quanto accade nella Casa. Il giovane, però, dichiara di non essere abituato a entrare nelle dinamiche altrui e il conduttore sbotta: “Non entri nei discorsi degli altri, Vittorio? Allora hai sbagliato programma. Dovevi andare a Frontiere dello spirito”. Di Cesara Buonamici la battuta che chiude il blocco, il cui potenziale è ormai sfumato: “Beatrice comunica un’aria di superiorità, anche nella postura fisica. Dà l’impressione di non sapere che cosa ci fa lì dentro con gli altri. Che è una cosa che la accomuna a Vittorio. Questo è un gioco crudele. Non punta a unire ma a eliminare. È il gioco”.