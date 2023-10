Alessia Marcuzzi dopo Boomerissima conduttrice di un nuovo varietà, anche stavolta su Rai2 Alessia Marcuzzi potrebbe avere un nuovo spazio su Rai2, a partire dalla prossima primavera. Si tratterebbe di uno show, in prima serata, girato completamente fuori dagli studi tv e che arriva dopo il successo di Boomerissima, a breve di nuovo in onda.

A cura di Ilaria Costabile

Alessia Marcuzzi ha ormai trovato la sua nuova casa televisiva in Rai, dove è stata accolta con un particolare successo. Il suo programma, infatti, Boomerissima, che tornerà anche in autunno su Rai2, è stato una piacevole scoperta nella scorsa stagione televisiva e visto il riscontro da parte del pubblico, ai piani alti di Viale Mazzini si è pensato di concedere alla conduttrice una nuova opportunità. Stando a quanto anticipato da TvBlog, infatti, pare proprio che in primavera ci sarà un nuovo spazio che la vedrà protagonista.

Un nuovo show per Alessia Marcuzzi

La seconda rete del servizio pubblico, ormai, ha aperto le porte ad un modo innovativo e "fresco" di fare televisione. I programmi che ne costituiscono il palinsesto, infatti, sono la rappresentazione della volontà di innovare e attrarre un pubblico sempre più definito che possa apprezzare tanto Fiorello alle 7 del mattino, quanto Francesca Fagnani e le sue Belve in prima serata, arrivando poi all'esilarante dopocena con Cattelan.

Insomma, Rai2 è la rete che, finora, è foriera di novità, non stupisce quindi che sia proprio qui che ad Alessia Marcuzzi pare sia stata offerta l'opportunità di condurre un nuovo show, che sarà collocato sempre in prime time e avrà una struttura ben definita. Secondo TvBlog, infatti, si tratterebbe di uno show itinerante, girato completamente fuori dagli studi televisivi, dove si verificheranno delle situazioni poi raccontate nel corso dello show. La trasmissione, al momento, non avrebbe ancora un titolo e sarebbe prodotto da Freemantle.

Il ritorno di Boomerissima

Nel frattempo, in attesa che si sappia qualcosa in più sullo show che occuperà la prima serata nella prossima primavera, dopo gli appuntamenti con Belve, aspettano al pubblico quelli proprio con Alessia Marcuzzi e il suo Boomerissima. Lo show che mette a confronto le generazioni, tra sfide musicali e giochi di ogni tipo, tornerà ad allietare i telespettatori, sperando nella replica di un successo conquistato già nella scorsa stagione.