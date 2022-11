Alda D’Eusanio ospite a I Fatti Vostri, ritorno in Tv a quasi due anni dal caso Pausini al GF Vip Alda D’Eusanio fa il suo ritorno in Tv come ospite de I Fatti Vostri. La conduttrice mancava dal piccolo schermo da molti mesi, dopo il caso delle accuse verso il marito di Laura Pausini al Gf Vip.

Alda D'Eusanio ha fatto il suo ritorno in Tv. La conduttrice, assente dal piccolo schermo da oltre un anno e mezzo, è stata ospite di Salvo Sottile a I Fatti Vostri nella puntata del 10 novembre. Un ritorno inaspettato e salutato con un certo clamore sui social, visto che l'ultima volta di D'Eusanio in Tv era coincisa con l'oramai celeberrimo caso Pausini, ovvero le ingiurie pronunciate dalla conduttrice ai danni del marito della cantante, accusato dalla conduttrice di maltrattamenti nei confronti della cantante: "Questa c'ha uno che la mena, la crocchia in una maniera… – aveva detto ai coinquilini del Grande Fratello Vip – è un chitarrista che sta con lei e le ha dato anche un figlio, pare la crocchi di botte".

Parole alle quali Pausini e il marito Paolo Carta avevano fatto seguire azioni legali, querelando Alda D'Eusanio pochi giorni dopo quanto aveva affermato. In merito alla questione era stata proprio D'Eusanio a chiarire, confermando la querela della coppia: "Quello che ho detto è vero e lei mi ha querelato. La mia dichiarazione sul milione di Euro? Adesso vi spiego com’è andato tutto. Ci stiamo mettendo d’accordo perché lei aveva chiesto un milione per danni ma ci stiamo accordando su cifre molto diverse". Quindi in un'intervista aveva aggiunto dettagli in merito alla richiesta di risarcimento:

No che non mi sono inventata questa storia. Non può smentire dal momento che ci sono gli avvocati di mezzo. Quando siamo andati davanti al mediatore e abbiamo chiesto quanto voleva, il suo legale ha risposto: “Un milione” e siamo rimasti a bocca aperta. Se non erro, lei stessa aveva fatto un’agenzia in cui diceva che avrebbe chiesto un milione, che avrebbe devoluto alle associazioni contro la violenza sulle donne.

In un post sui social D'Eusanio si era anche scusata con la cantante per "aver dato eco a una cosa che aveva turbato e angosciato prima me".