Tentativo di pace tra Wilma Goich e Nikita al GF Vip: “Abbiamo sbagliato tutte e due”

A cura di Elisabetta Murina

Primo tentativo di pace tra Nikita Pelizon e Wilma Goich al Grande Fratello Vip. Nei giorni scorsi le due concorrenti hanno animatamente discusso e l'accanimento nei confronti della modella triestina, sia da parte della cantante che da parte di Elenoire Ferruzzi, si era fatto sempre più duro. Ora sembra che abbiano cercato di ristabilire un equilibrio, lasciandosi alle spalle quanto accaduto.

Nikita fa un passo verso Wilma Goich dopo la discussione

A fare il primo passo verso un confronto riappacificatore è stata Nikita, che ha fermato in salotto Wilma Goich e si è scusata: "Mi sento di chiederti scusa per quanto riguarda il tono che ho usato e ribadisco quanto tu avessi ragione quando mi dicesti ‘impara a chiedere' riguardo ai bicchieri che ci sono. Voglio ribadirti che hai ragione". "Ok, va benissimo", ha risposto la cantante accogliendo le parole della modella, anche un pò sorpresa del suo gesto.

La scintilla era scoppiata per via del cibo: Nikita ha preparato delle polpette utilizzando una mozzarella che in realtà era destinata alla pizza del giorno dopo poi, nella stessa sera, ha per sbaglio bevuto dal bicchiere della coinquilina. La Vip allora si è innervosita e ha perso la pazienza. "Abbiamo sbagliato tutte e due", ha concluso Wilma.

Cosa ha detto Wilma Goich su Nikita Pelizon

"Sorriso di me**a, non me ne frega un ca**o del perché ha il sorriso, non me ne frega niente della maschera che ti metti. Qui ognuno si inventa quello che vuole", ha detto Wilma Goich in giardino dopo quanto accaduto poco prima per via del cibo. Ha poi rincarato la dose e riferendosi a George Ciupilan ha detto: "Bisogna fare delle dinamiche, allora lei ha deciso che la sua dinamica è il bambino".