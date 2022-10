“Sorriso di me**a, non me ne frega un ca**o del perché lo ha”, Wilma Goich attacca Nikita al GF Vip Wilma Goich ha attaccato Nikita Pelizon nella casa del Grande Fratello Vip, dopo una discussione avuta per via di alcune questioni legate al cibo. “Sorriso di me**a, non me ne frega un ca**o del perché lo ha”, ha detto la cantante, che ha poi aggiunto: “Vuole creare dinamiche con il bambino (George Ciupilan”.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nikita Pelizon è di nuovo presa di mira al Grande Fratello Vip. Dopo gli attacchi da parte di Elenoire Ferruzzi e Cristina Quaranta, questa volta a parlar male di lei ci ha pensato Wilma Goich dopo un litigio scoppiato per alcune questioni legate al cibo.

I motivi della discussione tra Nikita e Wilma

Tra Nikita e Wilma la scintilla è scoppiata per via del cibo: la modella triestina ha voluto preparare delle polpette utilizzando una mozzarella che in realtà era destinata alla pizza del giorno successivo. La Goich non ha ritenuto irrispettoso questo suo atteggiamento ma ha comunque provato a mantenere la clama. Calma che però ha perso quando, nella stessa sera, Nikita ha per sbaglio bevuto dal suo bicchiere. La Vip si è innervosita e ha fatto nascere la discussione, diventata poi pretesto per portare a galla dissapori e rancori.

Cosa ha detto Wilma su Nikita

In giardino dopo la discussione, Wilma Goich ha detto cosa pensa realmente della coinquilina senza risparmiare cattiverie sul suo conto e sul suo percorso all'interno del GF Vip. "Sorriso di me**a, non me ne frega un ca**o del perché ha il sorriso, non me ne frega niente della maschera che ti metti. Qui ognuno si inventa quello che vuole", ha detto la cantante riferendosi al fatto che Nikita sorride sempre, un modo di essere che in realtà è uno scudo per proteggersi dal suo difficile passato (nella casa ha raccontato di aver sofferto di depressione e pensato diverse volte al suicidio).

Wilma, parlando poi con Elenoire, ha espresso sua teoria riguardo alla presunta strategia dell'ex concorrente di Pechino Express nel reality: "Bisogna fare delle dinamiche, allora lei ha deciso che la sua dinamica è il bambino". Il riferimento è al coinquilino George Ciupilan, a cui Nikita si è avvicinata molto negli ultimi giorni, ma che ha ammesso di vedere come un fratellino minore e nulla di più. Elenoire è della stessa opinione: "Lui le serve per sapere tutto quello che gli altri dicono". E Giaele De Donà ha aggiunto: "A me avevano avvertito su di lei".