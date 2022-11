Gf Vip, Wilma Goich: “Ho avuto tanti fidanzati più giovani di 30 anni e li ho lasciati tutti io” Wilma Goich, che nella Casa del Grande Fratello Vip ha ammesso i suoi sentimenti per Daniele Dal Moro, ha raccontato ai coinquilini di avere avuto altre relazioni con uomini più giovani di 20 o 30 anni.

I sentimenti nati nei confronti di Daniele Dal Moro non avrebbero colto completamente di sorpresa Wilma Goich. La cantante, concorrente del Grande Fratello Vip, ha ammesso di fronte ai suoi coinquilina di avere avuto relazioni con uomini più giovani anche di 20 o 30 anni e di essere sempre stata lei a lasciarli. A scatenare la sua confessione è stata Nikita Pelizon che, al termine della puntata del GF Vip del 28 novembre, ha indagato a proposito dei sentimenti di Wilma, chiedendole se accetterebbe di avere una relazione fisica con Daniele. “Non è che penso a Daniele a livello fisico. Io ho dei principi morali. Sono una donna di una certa età e con un cervello che funziona”, ha smentito la donna, poi incalzata da Nikita: “Scusa, però tu mi hai detto di avere avuto ragazzi che avevano 20 e 30 anni meno di te”. A quel punto, la cantante ha confermato.

A domanda diretta di Nikita, Wilma ha deciso di essere sincera e ha raccontato di avere avuto compagni più giovani di molti anni, anche 30. Quei legami sarebbero finiti per volontà di Wilma, che ha spiegato di avere sempre lasciato i suoi partner più giovani. Con uno, in particolare, ha raccontato di avere avuto dei problemi. L’uomo in questione avrebbe fatto fatica a rassegnarsi alla fine della loro storia: “Sì, sono stata con ragazzi di 20 e 30 anni meno e ci sono stata molto tempo tra lascia e prendi. Sono sempre stati lasciati da me. Dicevo loro ‘ma che cavolo vi racconto’. Uno di loro mi diceva ‘ma io sono, io, io sono innamorato di te e ti amo’. In quattro anni l’ho lasciato venti volte. Lui stava sotto al portone ad aspettarmi. Io imperterrita a dirgli di no, che non volevo più quella storia, gli dicevo ‘non voglio più stare con te, basta’”.

Il fidanzato giovane lasciato da Wilma Goich: “Quando è nato, ero già sposata”

A uno in particolare, Goich avrebbe spiegato che l’eccessiva differenza di età avrebbe finito con il metterla in difficoltà: “Uno di loro era proprio innamorato e io gli spiegai come mai non potevamo più stare insieme. Con calma gli dissi ‘ma che ti racconto che quando tu sei nato io ero già una donna sposata’. Per questo poi è finita. Perché a un certo punto cosa dovevano dirmi? Quindi è finita e va benissimo”.