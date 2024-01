Al concerto di Capodanno omaggio ai 70 anni Rai: l’orchestra suona la sigla del Tg1 e Rita Pavone Divertente e doveroso omaggio alla Rai al concerto di Capodanno al teatro La Fenice di Venezia, dove l’orchestra diretta dal Maestro Fabio Luisi ha eseguito diversi brani che hanno caratterizzato la storia del servizio pubblico, che nel 2024 festeggia i suoi 70 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Il tradizionale appuntamento del concerto di Capodanno al teatro La Fenice di Venezia dedica una parentesi alla storia della Rai, nell'anno in cui il servizio pubblico festeggerà i suoi 70 anni. Dal Guglielmo Tell di Rossini, storica sigla dei programmi Rai, alla sigla del Tg1, quella di Carosello, Le avventure di Pinocchio, Viva la pappa col pomodoro dal Giornalino di Gianburrasca, l'orchestra diretta dal Maestro Fabio Musi ha dedicato un momento alle musiche più note della storia dell'azienda. Una parentesi che ha strappato qualche sorriso al pubblico in sala e, certamente, quello da casa. L'esecuzione dei vari brani, che si è chiusa con il Te Deum H. 146 in re maggiore per soli scritta da Charpentier, storica sigla dell'Eurovisione, è stata accompagnata dalle coreografie del corpo di ballo e scenografie che ricordavano proprio le atmosfere e immagini della storia dell'azienda.

Il concerto di Venezia del 1 gennaio

Il tradizionale Concerto di Capodanno 2024 di Venezia si tiene da diversi anni al Teatro La Fenice. L'evento è trasmesso in diretta su Rai1 il 1 gennaio dalle ore 12:20 e si protrarrà fino alle ore 13:30, quando cederà il passo al Tg1. Il prestigioso evento sarà diretto dal Maestro Fabio Luisi. A interpretare duetti, arie e passi corali ci sarà Eleonora Buratto, soprano, e Fabio Sartori, tenore, oltre al Coro del Teatro La Fenice. L'arte della musica e del canto si intreccerà a quella altrettanto soave della danza grazie agli allievi della Scuola di Ballo dell'Accademia Teatro alla Scala, che eseguiranno le coreografie di Frédéric Olivieri.

Il "caso televisivo" del concerto di Capodanno

Quello di Venezia è un evento nato da alcuni anni, che in Italia ha determinato un piccolo caso televisivo, diventando l'evento classico di punta del 1 gennaio della Rai e andando di fatto a sostituire l'appuntamento internazionale del concerto di Vienna, trasmesso nelle ultime edizioni in differita su Rai2.