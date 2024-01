La Rai compie 70 anni: era il 3 gennaio 1954 quando andò in onda la prima trasmissione Il 3 gennaio 1954 parte ufficialmente la televisione italiana con il programma “Arrivi e Partenze”: la Rai oggi compie 70 anni e celebra la sua grande storia e la sua centralità per tutti gli italiani. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La Rai compie 70 anni. Il 3 gennaio 1954 è una data da ricordare proprio perché partirono le prime trasmissioni della televisione italiana con la Rai che entrerà ufficialmente nella società italiana. Al tempo, solo il 34% degli italiani possedeva un apparecchio per poter guardare le frequenze. Il primo volto televisivo fu Fulvia Colombo, la prima annunciatrice della televisione italiana, che lanciò i programmi del giorno e in particolare il primo, "Arrivi e partenze". Questo programma rappresenta di fatto l'inaugurazione della programmazione regolare del servizio pubblico.

Arrivi e Partenze, il primo programma

Nel corso di 70 anni, la televisione è passata da essere un semplice elettrodomestico generico a diventare un elemento centrale nella vita familiare, influenzando ritmi, abitudini, gusti e preferenze degli italiani. "Arrivi e Partenze" ha ufficialmente avviato la programmazione Rai con la conduzione di Armando Pizzo e di un giovanissimo Mike Bongiorno. Quest'ultimo, destinato a diventare il re dei quiz e un'icona assoluta del piccolo schermo, intervistava personaggi italiani e internazionali in arrivo o in partenza nei porti e negli aeroporti italiani. La rubrica, condotta con autorità giornalistica da Pizzo e arricchita dalla competenza linguistica di Bongiorno, rappresenta un momento chiave nella trasmissione televisiva dell'epoca. Purtroppo, mancano i filmati registrati di quella giornata inaugurale mentre dieci anni dopo, la Rai festeggiò quella giornata riproponendo a Fulvia Colombo (in foto sopra) di ripetere l'annuncio di dieci anni prima: "La Rai inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissione televisiva". Il 3 gennaio 1964, infatti, andò in onda "Volti in passerella per il decennale": una serata speciale condotta da Mina e da Walter Chiari

La Rai festeggia i suoi 70 anni

I 70 anni dalla nascita della Rai vengono celebrati con una programmazione speciale al fine di ripercorrere la sua grande storia: filmati di archivio, ricordi speciali trasmessi sui canali Rai e sulla piattaforma di RaiPlay. Tra questi menzioniamo 70×70 Lo sapevate che – 70 storie per 70 anni di TV. Il programma sarà disponibile su RaiPlay fino al 30 maggio e raccoglie 70 storie inedite strettamente legate ai personaggi e alle trasmissioni che hanno reso grande l’azienda del servizio pubblico. Pillole da 4 minuti tutte tratte dall'archivio storico delle Teche Rai. Sempre su RaiPlay è disponibile il documentario Quando è arrivata la televisione, realizzato da Ermanno Olmi nel 1979 per i primi 25 anni della tv. Un documento imperdibile. In prima serata, invece, l'appuntamento è con "Rischiatutto 70", una festa di ricordi e di aneddoti e curiosità per festeggiare l'anniversario. Una serata che mischia gioco, intrattenimento e informazione che sarà condotto da Carlo Conti.