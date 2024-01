Rischiatutto con Carlo Conti: gli ospiti dello show per i 70 anni Rai che omaggia Mike Bongiorno Mercoledì 3 gennaio in prima serata Carlo Conti conduce una puntata speciale di Rischiatutto, lo storico quiz della tv in occasione dei 70 anni della Rai. Si tratta di una serata costruita per ripercorrere i momenti più significativi della storia della tv, insieme a tanti ospiti come Luca Argentero, Loretta Goggi e Nino Frassica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Il 3 gennaio, per festeggiare i 70 anni della Rai, che sette decenni fa trasmetteva i suoi programmi per la prima volta, su Rai1 andrà in onda una serata speciale condotta da Carlo Conti. Sarà una vera e propria festa, in cui sarà riproposta una delle trasmissioni più amate della tv pubblica, lo storico programma di cui Mike Bongiorno fu il volto, ovvero Rischiatutto. Usando il semplice ed efficace motore del gioco, il quiz, e le sue componenti fondamentali ovvero le cabine, il tabellone, inserti audio e video si ripercorrerà la storia della Rai, insieme ad un parterre di ospiti speciali.

Gli ospiti di Rischiatutto stasera su Rai 1

Le tre celebri cabine del Rischiatutto ospiteranno sei "concorrenti VIP", che si contenderanno il diritto di rispondere esattamente alla leggendaria "domanda finale" e di raggiungere la vittoria. Gli ospiti saranno divisi in tre coppie composte da Mara Venier e Alberto Matano, Loretta Goggi e Luca Argentero, infine Piero Chiambretti e Nino Frassica. Tutti si cimenteranno nel rispondere alle domande che, ovviamente, saranno a tema Rai, per ripercorrere i 70 anni della tv pubblica, tra personaggi e trasmissioni diventate storiche. La puntata, inoltre, sarà aperta da un grande protagonista del piccolo schermo, ovvero Pippo Baudo, che lascerà

Come funziona il quiz con Carlo Conti

I concorrenti dovranno rispondere alle domande che sono divise in materie e compariranno sullo storico tabellone. Si spazierà dai varietà agli sceneggiati e le fiction, passando le per la comicità, la musica, i programmi più longevi e noti come Canzonissima, Fantastico, Sanremo. Non mancheranno menzioni per quelli che hanno fatto davvero la storia della tv, come Carosello e Indietro tutta, a cui si aggiungeranno i quesiti dedicati alla scienza di Piero Angela e la cultura di Alberto. Infine anche i cartoni di Gulp, e lo sport.

Mike Bongiorno, Sabrina Ciuffini e i concorrenti di Rischiatutto

La storia di Rischiatutto che omaggia il programma di Mike Bongiorno

Rischiatutto è stato uno dei programmi più amati della televisione italiana. La prima puntata del quiz, condotto da Mike Bongiorno, è stata il 5 febbraio 1970, alla quale sono seguite cinque edizioni. La trasmissione fu ripresa da un format americano, del quale vennero cambiati alcuni dettagli, come il sistema di domanda e risposta. Autori della trasmissione erano Paolo Limiti e Ludovico Peregrini, quest'ultimo era anche a capo della giuria e per i suoi continui dinieghi, che generavano momenti anche piuttosto divertenti con il conduttore, venne infatti soprannominato il "Signor No". Bongiorno fu accompagnato, per tutte le edizioni, dalla valletta italo-brasiliana Sabrina Ciuffini. Il programma fu registrato, quasi interamente, al Teatro delle Vittorie di Roma, per poi spostarsi alla Fiera di Milano. Il quiz fu uno dei più amati della tv, tanto che in molti che erano stati ammessi alla trasmissione, avevano fatto domanda anche per Lascia o Raddoppia, altro storico quiz condotto da Bongiorno.